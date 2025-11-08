Deandre Ayton pose enfin des écrans… et des problèmes aux adversaires

À quel Deandre Ayton allaient avoir droit les Lakers ? Celui motivé et capable de dominer à l'intérieur qu'il a pu être par séquences à Phoenix, en particulier quand il était en quête de son deuxième contrat ? Ou celui passif, qui refusait de poser des écrans et de faire les efforts défensifs, qu'il a été lors de son passage à Portland ?

Pour l'instant, c'est bien le premier qui est présent à Los Angeles, pour le plus grand plaisir de JJ Redick.

« Je trouve qu'il joue de manière phénoménale depuis la reprise de la saison », assure ainsi le coach. « Le seul match où ses statistiques ont baissé, c'est celui où il est sorti et n'a pas joué en deuxième mi-temps. »

C'était face à Memphis, et ça l'a empêché de jouer le match suivant, face au Heat. Mais ensuite, Deandre Ayton n'a pas raté ses retrouvailles avec le public des Blazers, avec un gros « double-double » : 29 points, 10 rebonds et 3 contres. Et il a aussi été précieux face aux Spurs de Victor Wembanyama : 22 points, 10 rebonds et 2 contres.

« Il montre qu'il est un joueur capable de jouer un basket qui gagne »

« Il a connu un début d'année phénoménal. Il a adopté ses coéquipiers. Il a adopté son rôle. Il s'est sacrifié en se contentant d'être un poseur d'écrans et de créer des espaces pour ses coéquipiers. Il trouve ses marques. Il est dans un très bon rythme en ce moment, et il fait beaucoup de choses » continue JJ Redick.

En attaque, Austin Reaves et Luka Doncic font ainsi en sorte de le récompenser un maximum pour ses écrans alors qu'en défense, il affiche un vrai investissement. Bref, que du positif… pour le moment.

« J'ai souligné la défense lors du quatrième quart-temps (face aux Spurs) et il a joué un rôle important dans ce domaine. Les contres en aide, les contres en un-contre-un, il montre qu'il est un joueur capable de jouer un basket qui gagne, et c'est vraiment agréable de voir cela s'épanouir depuis maintenant trois semaines » conclut le coach.

Et malgré les diverses absences, notamment de LeBron James, les Lakers (7-2) sont à la 2e place de l'Ouest.