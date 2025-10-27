Deandre Ayton « trollé » pour mieux jouer ?

« Je ne sais pas si quelqu'un m'a vu, j'étais au milieu du terrain en train de put… de…, pardon, en train de crier », s'excuse Austin Reaves en traduisant bien son niveau d'enthousiasme quand il a vu Deandre Ayton à l'œuvre. Celui-ci, au milieu du quatrième quart-temps à Sacramento, venait de manquer un tir à quelques mètres du cercle.

Mais il a eu la bonne idée de suivre son ballon et de s'imposer au rebond devant Domantas Sabonis, avant d'écraser le cercle. Et de célébrer, les poings fermés. Le genre de réaction moins commune chez le pivot, mais qui symbolisait son envie débordante sur cette partie.

« C’est ce dont on a besoin. On l’encourage chaque jour à être comme ça. Lors du match contre Minnesota, il a reçu une ‘pocket pass' et a essayé de dunker, mais il l’a raté. On a fini par récupérer le rebond offensif pour un ‘and-1', mais Luka et moi sommes allés directement voir DA et lui avons dit : ‘C’est ça qu’on veut. Peu importe que tu réussisses ou que tu rates pour l’instant, vas-y, car la plupart du temps, tu vas marquer ou récupérer la faute' », rapporte Austin Reaves.

Ce dernier, à Sacramento, estime que « DA a joué comme un monstre ce soir, et c’est ce dont on a besoin de lui chaque soir ». Alors qu'il sortait de deux premières sorties très moyennes avec sa nouvelle équipe, qui lui ont déjà valu des critiques, l'intérieur a cumulé 22 points (10/17 aux tirs) et 15 rebonds. Remportant largement son duel avec Domantas Sabonis (10 points et 14 rebonds), gêné par les fautes et parfois oublié par ses arrières.

Une bonne entente avec Austin Reaves à tous les niveaux

L'ancien joueur des Suns et des Blazers a largement bénéficié du pouvoir d'attraction d'Austin Reaves. Chaud bouillant, l'arrière a régulièrement été visé par la défense adverse et a ainsi pu délivrer ballon sur ballon en direction de son pivot. Ce jeu à deux s'est étiré tout au long de la soirée.

« Il s’améliore chaque jour qu’il passe avec ce groupe. Je l’ai trouvé très bon sur le ‘pick-and-roll' ce soir. Ses décisions dans les espaces restreints étaient excellentes. Voir 15 rebonds de sa part, c’est génial, mais offensivement, c’était probablement sa meilleure soirée », salue JJ Redick.

Au-delà du plan technique, son pivot, qui a aussi profité des absences de LeBron James et Luka Doncic pour être responsabilisé, s'est visiblement bien intégré dans le vestiaire des Lakers. Une bonne entente susceptible de jouer directement sur ses performances.

« Chacun a ses petites manies pour me perturber un peu. AR est mon gars, Luka est mon gars. Mais mes ailiers et ailiers-forts ? Ils essaient de me faire péter les plombs avant les matchs juste pour me faire démarrer. Je commence à voir ça comme une habitude, parce que je n’ai pas de répit avant qu’on soit sur le terrain. Après, c'est du sérieux à 100% », décrit Deandre Ayton.

Être « trollé » pour mieux jouer donc ? « Moi j’adore ça. Ils me taquinent tout le temps, me parlent comme ça. C’est juste du trolling. Ils adorent mes réactions. Parfois je suis pris au dépourvu par certains trucs. Mais j’adore ça, sérieux. Ça me fait juste jouer à fond quand ça compte», termine Ayton Deandre sur ce drôle d'aveu.

Deandre Ayton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 71 31 58.5 0.0 74.6 3.1 7.1 10.3 1.8 2.9 0.9 1.8 0.9 16.3 2019-20 PHX 38 33 54.6 23.1 75.3 3.9 7.6 11.5 1.9 3.1 0.7 2.1 1.5 18.2 2020-21 PHX 69 31 62.6 20.0 76.9 3.3 7.2 10.5 1.4 2.8 0.6 1.5 1.2 14.4 2021-22 PHX 58 30 63.4 36.8 74.6 2.6 7.7 10.2 1.4 2.4 0.7 1.6 0.7 17.2 2022-23 PHX 67 30 58.9 29.2 76.0 2.6 7.4 10.0 1.7 2.8 0.6 1.8 0.8 18.0 2023-24 POR 55 32 57.0 10.0 82.3 3.2 7.9 11.1 1.6 2.0 1.0 1.8 0.8 16.7 2024-25 POR 40 30 56.6 18.8 66.7 3.1 7.0 10.2 1.6 2.2 0.8 1.7 1.0 14.4 2025-26 LAL 2 32 66.7 0.0 25.0 2.5 4.5 7.0 0.0 3.0 0.0 3.0 1.0 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.