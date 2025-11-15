Vers une reprise mardi prochain pour LeBron James ?

Cela ressemble de plus en plus à un compte à rebours. À chaque jour sa nouvelle positive autour de l'état de santé de LeBron James. Et son retour se concrétise ainsi un peu plus.

Absent depuis le début de saison, le joueur des Lakers a pris part vendredi à un entraînement individuel qui s'est bien déroulé, a révélé JJ Redick avant la victoire de Los Angeles contre les Pelicans. Les « Purple & Gold » visent désormais la semaine prochaine pour voir leur star disputer son premier match de la saison.

Absent du « road trip » de son équipe qui se conclut samedi soir à Milwaukee, LeBron James a pu conclure une semaine complète d'entraînement, entre ateliers personnels, et sessions intenses avec les South Bay Lakers, l'équipe de G-League de la franchise. Selon le Los Angeles Times, LeBron James devrait désormais prendre part à l'entraînement au retour des Angelinos lundi. Puis, « si tout se passe bien », être en tenue le lendemain pour affronter le Jazz, le seul match au programme de la semaine.

Planning léger et aubaine pour LeBron James et les Lakers

« J'ai clairement réfléchi à tout ça » a assuré JJ Redick au sujet de l'intégration de sa star. « La réalité, c'est que la semaine prochaine est une très bonne semaine pour tout le monde afin d’évaluer où nous en sommes et de déterminer sur quoi nous voulons travailler. C'est rare de n'avoir qu'un seul match dans une semaine, donc je repenserai encore plus à tout ça à ce moment-là. Mais généralement, lorsque vous jouez tous les deux jours, vous utilisez votre temps jusqu’à trois heures du matin pour analyser le match que vous venez de jouer, puis vous utilisez votre temps le lendemain jusqu’à trois heures du matin pour vous préparer pour le prochain match. »

En son absence, Luka Doncic et Austin Reaves ont fait mieux que tenir bon avec un début de saison globalement réussi à la quatrième place provisoire de l'Ouest (9-4), malgré deux défaites sévères contre les Hawks et le Thunder ces derniers jours. L'apport de LeBron James ne sera pas de trop pour maintenir le rythme alors qu'Oklahoma City est parti sur les chapeaux de roue et que les outsiders Denver et Houston sont au niveau attendu.

« Je sais que ce sera probablement difficile » envisage Jarred Vanderbilt. « Essayer de s'intégrer en cours de saison en tant que joueur, c'est assez dur. Mais nous avons hâte qu'il soit de retour, peu importe quand. Et je sais qu'il pourra apporter exactement ce dont nous avons besoin collectivement. »

