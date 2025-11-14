Pas de rechute pour LeBron James

Les jeunes troupes des South Bay Lakers ont dû halluciner en le voyant dans le vestiaire mais LeBron James s'est bel et bien entraîné jeudi avec l'équipe de G-League ! C'était prévu, et l'objectif était de permettre à la légende des Lakers d'effectuer du cinq-contre-cinq pour la première fois depuis les playoffs, et l'élimination face aux Nuggets.

À bientôt 41 ans, LeBron James a loupé le début de saison en raison d'une sciatique, et c'était une première en carrière, et pendant que les Lakers en terminent de leur « road trip » de cinq matches, il va continuer à s'entraîner avec les anciens coéquipiers de son fils Bronny.

La bonne nouvelle, selon ESPN, c'est qu'il n'a ressenti aucune gêne, et le meilleur marqueur de l'histoire NBA a participé à la totalité de la séance et aux différentes oppositions sans le moindre problème.

Lundi, l'ailier All-Star retrouvera ses coéquipiers à l'entraînement, et si tout se passe bien, il sera en tenue mardi, face au Jazz, pour attaquer sa 23e saison en carrière. Il deviendra le premier joueur de l'histoire à atteindre ce cap.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 ☆ CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.3 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 ☆ CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 ☆ CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 ☆ CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 ☆ MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.2 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 ☆ MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 ☆ CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 ☆ CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 ☆ CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 ☆ CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 ☆ LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 ☆ LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 ☆ LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 ☆ LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 ☆ LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 ☆ LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 ☆ LAL 70 35 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.