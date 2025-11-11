LeBron James va reprendre l’entraînement en G-League

Il y aura bien un James en G-League aux Lakers, mais ça ne sera pas Bronny… A l'instar d'autres joueurs en phase de reprise, LeBron James va passer par la case G-League et comme l'avait annoncé JJ Redick, le retour du « King » se précise et se rapproche.
Comme imaginé il y a une semaine, LeBron James va donc d'abord recommencer à s'entraîner dans les prochains jours en G-League. La raison est simple : les Lakers sont actuellement en déplacement et ils ne reviendront pas en ville avant ce week-end. Le quadruple MVP n'a pas d'autre choix que de retrouver du rythme avec l'équipe de South Bay, affiliée aux Lakers.
Après avoir repris l'entraînement individuel, LeBron James doit désormais participer à des séances collectives à cinq-contre-cinq et, dans le meilleur des cas, il devra attendre au moins le 18 novembre, à domicile contre Utah, pour lancer sa 23e saison.
« On espère qu’il sera de retour vers la deuxième ou troisième semaine de novembre » avait insiqué son coach, il y a quelques jours, alors que le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA doit composer avec une sciatique depuis quatre mois. D'où son protocole de reprise progressif.
|LeBron James
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2003-04
|CLE
|79
|40
|41.7
|29.0
|75.4
|1.3
|4.2
|5.5
|5.9
|1.9
|1.6
|3.5
|0.7
|20.9
|2004-05 ☆
|CLE
|80
|42
|47.2
|35.1
|75.0
|1.4
|6.0
|7.3
|7.2
|1.8
|2.2
|3.3
|0.7
|27.2
|2005-06 ☆
|CLE
|79
|43
|48.0
|33.5
|73.8
|0.9
|6.1
|7.0
|6.6
|2.3
|1.6
|3.3
|0.8
|31.4
|2006-07 ☆
|CLE
|78
|41
|47.6
|31.9
|69.8
|1.1
|5.7
|6.7
|6.0
|2.2
|1.6
|3.2
|0.7
|27.3
|2007-08 ☆
|CLE
|75
|40
|48.4
|31.5
|71.2
|1.8
|6.1
|7.9
|7.2
|2.2
|1.8
|3.4
|1.1
|30.0
|2008-09 ★
|CLE
|81
|38
|48.9
|34.4
|78.0
|1.3
|6.3
|7.6
|7.2
|1.7
|1.7
|3.0
|1.1
|28.4
|2009-10 ★
|CLE
|76
|39
|50.3
|33.3
|76.7
|0.9
|6.4
|7.3
|8.6
|1.6
|1.6
|3.4
|1.0
|29.7
|2010-11 ☆
|MIA
|79
|39
|51.1
|33.0
|75.9
|1.0
|6.5
|7.5
|7.0
|2.1
|1.6
|3.6
|0.6
|26.7
|2011-12 ★
|MIA
|62
|38
|53.1
|36.2
|77.1
|1.5
|6.4
|7.9
|6.2
|1.5
|1.9
|3.4
|0.8
|27.1
|2012-13 ★
|MIA
|76
|38
|56.5
|40.6
|75.3
|1.3
|6.8
|8.0
|7.2
|1.4
|1.7
|3.0
|0.9
|26.8
|2013-14 ☆
|MIA
|77
|38
|56.7
|37.9
|75.0
|1.1
|5.9
|6.9
|6.3
|1.6
|1.6
|3.5
|0.3
|27.1
|2014-15 ☆
|CLE
|69
|36
|48.8
|35.4
|71.0
|0.7
|5.3
|6.0
|7.4
|2.0
|1.6
|3.9
|0.7
|25.3
|2015-16 ☆
|CLE
|76
|36
|52.0
|30.9
|73.1
|1.5
|6.0
|7.4
|6.8
|1.9
|1.4
|3.3
|0.6
|25.3
|2016-17 ☆
|CLE
|74
|38
|54.8
|36.3
|67.4
|1.3
|7.3
|8.6
|8.7
|1.8
|1.2
|4.1
|0.6
|26.4
|2017-18 ☆
|CLE
|82
|37
|54.2
|36.7
|73.1
|1.2
|7.5
|8.6
|9.1
|1.7
|1.4
|4.2
|0.9
|27.5
|2018-19 ☆
|LAL
|55
|35
|51.0
|33.9
|66.5
|1.0
|7.4
|8.5
|8.3
|1.7
|1.3
|3.6
|0.6
|27.4
|2019-20 ☆
|LAL
|67
|35
|49.3
|34.8
|69.3
|1.0
|6.9
|7.8
|10.2
|1.8
|1.2
|3.9
|0.5
|25.3
|2020-21 ☆
|LAL
|45
|33
|51.3
|36.5
|69.8
|0.6
|7.0
|7.7
|7.8
|1.6
|1.1
|3.7
|0.6
|25.0
|2021-22 ☆
|LAL
|56
|37
|52.4
|35.9
|75.6
|1.1
|7.1
|8.2
|6.2
|2.2
|1.3
|3.5
|1.1
|30.3
|2022-23 ☆
|LAL
|55
|36
|50.0
|32.1
|76.8
|1.2
|7.1
|8.3
|6.8
|1.6
|0.9
|3.2
|0.6
|28.9
|2023-24 ☆
|LAL
|71
|35
|54.0
|41.0
|75.0
|0.9
|6.4
|7.3
|8.3
|1.1
|1.3
|3.5
|0.5
|25.7
|2024-25 ☆
|LAL
|70
|35
|51.3
|37.6
|78.2
|1.0
|6.8
|7.8
|8.2
|1.4
|1.0
|3.7
|0.6
|24.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.