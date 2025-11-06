Où en est LeBron James physiquement ?

Cela fait désormais près d’un mois que l’on sait LeBron James forfait pour le début de saison. ESPN apporte aujourd’hui quelques nouvelles du « King », alors que les Lakers gèrent parfaitement son absence avec un très bon bilan de 7 victoires pour 2 défaites. Touché par une sciatique – une douleur partie des lombaires qui irradie dans la jambe – qu’il traîne depuis bientôt quatre mois, l'ailier suit toujours un protocole de reprise progressif.

Pour l’instant, il n’en est qu’au stade de l’entraînement individuel. La prochaine étape sera de participer à des séances collectives à cinq-contre-cinq. Mais avec le « road trip » à l’Est qui attend les Lakers pendant une semaine, son retour ne devrait pas intervenir avant au moins cinq matchs. Dans le scénario le plus optimiste, il pourrait réapparaître le 18 novembre à domicile, face au Jazz.

Le calendrier resterait alors respecté pour sa reprise. D’ici là, LeBron James pourrait même s’entraîner avec la franchise de G-League des Lakers, histoire de retrouver du rythme avant de lancer (enfin) sa 23e saison NBA.

« On espère qu’il sera de retour vers la deuxième ou troisième semaine de novembre » confiait récemment son entraîneur, JJ Redick. Le technicien des « Purple & Gold » aimerait pouvoir compter au plus vite sur son quadruple MVP, à 100% physiquement, pour soulager Luka Doncic et Austin Reaves dans le secteur offensif.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 ☆ CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.3 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 ☆ CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 ☆ CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 ☆ CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 ☆ MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.2 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 ☆ MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 ☆ CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 ☆ CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 ☆ CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 ☆ CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 ☆ LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 ☆ LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 ☆ LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 ☆ LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 ☆ LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 ☆ LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 ☆ LAL 70 35 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.