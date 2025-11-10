Spencer Haywood, un pionnier de la NBA toujours en quête de reconnaissance

Hall of Famer depuis 2015, quadruple All-Star, champion NBA en 1980 avec les Lakers et médaillé d’or olympique en 1968, Spencer Haywood restera avant tout dans l’histoire du basket américain pour avoir eu, en 1970, le courage de défier la NBA en justice.

À l’époque, la ligue refusait en effet l’accès à tout joueur n’ayant pas passé au moins quatre années après le lycée en NCAA ou dans une autre ligue professionnelle. Originaire du Mississippi et formé à Detroit, Spencer Haywood souhaitait rejoindre la NBA après une saison exceptionnelle en ABA, où il avait été élu Rookie de l’année, All-Star et même MVP. Mais la NBA lui interdisait encore de la rejoindre.

Plutôt que de partir à l’étranger ou de poursuivre sa carrière en ABA, il décida de contester cette règle devant les tribunaux, estimant qu’elle portait atteinte à son droit fondamental de travailler.

« Mon heure arrive et je ne veux pas partir ainsi », explique-t-il désormais dans The Athletic. « La seule chose que je veux, et que je demande depuis quatre ans, c'est de donner mon nom à cette règle : c'est la « règle Spencer Haywood ». Il y a 480 joueurs en NBA et 468 ne savent pas qui je suis. Je veux que les joueurs sachent qu'un jour, quelqu'un s'est investi au point de mettre sa vie et sa carrière en jeu. Mais personne ne le sait. »

Comme Larry Bird, dont le nom est attaché à la règle permettant aux équipes de dépasser le salary cap pour conserver leurs propres free agents, Spencer Haywood souhaite que son héritage soit reconnu à travers cette disposition qui a permis aux jeunes joueurs d’intégrer la NBA dès 18 ans, sans contrainte de parcours universitaire.

Une lutte pour la reconnaissance et la justice

« Connaissant un peu l'histoire, je constate que ce genre de choses est tout simplement effacé de l'histoire lorsqu'il s'agit d'un athlète noir ou d'une personne noire. Je veux simplement ce qui me revient. »

Profondément marqué par sa rencontre avec John Carlos, célèbre pour son salut du poing levé aux Jeux olympiques de 1968, Spencer Haywood a développé une conscience aiguë des inégalités raciales aux États-Unis.

Pionnier par son engagement, son histoire a d'ailleurs fait l’objet d’un livre paru en 2020, « The Spencer Haywood Rule: Battles, Basketball, and the Making of an American Iconoclast » de Marc Spears et Gary Washburn. À 76 ans, il espère encore obtenir la reconnaissance symbolique d’une ligue qu’il a contribué à transformer, lui l’enfant des champs de coton du Mississippi, marqué à vie par la violence et les injustices de son époque.

« Je suis en paix avec moi-même, mais pas avec ma carrière d’athlète », conclut-il. « Ce que j’ai défendu, d’autres l’ont obtenu. Tommie Smith et John Carlos ont reçu leur dû. Moi, non. Mais je sens que ce moment approche. »

De quoi remplacer dans les mémoires l'image popularisée notamment par « Winning Time » ? La série revient notamment sur les Finals 1980, lorsque Spencer Haywood, alors accro à la cocaïne, s'endort en plein entraînement et se fait suspendre à partir du Game 2 par son coach Paul Westhead… qu'il imagine dans la foulée faire assassiner.

Spencer Haywood Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1970-71 SEA 33 35 44.9 73.4 0.0 0.0 12.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 20.6 1971-72 SEA 73 43 46.1 81.9 0.0 0.0 12.7 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 26.2 1972-73 SEA 77 42 47.6 83.9 0.0 0.0 12.9 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 29.2 1973-74 SEA 75 41 45.7 81.4 4.0 9.0 13.4 3.0 2.0 0.0 0.0 1.0 23.5 1974-75 SEA 68 37 45.9 81.1 2.0 6.0 9.3 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0 22.4 1975-76 NYK 78 37 44.5 75.7 3.0 8.0 11.3 1.0 3.0 0.0 0.0 1.0 19.9 1976-77 NYK 31 33 45.0 83.2 2.0 6.0 9.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 16.6 1977-78 NYK 67 26 48.4 71.1 2.0 4.0 6.6 1.0 2.0 0.0 2.0 1.0 13.7 1978-79 * All Teams 68 35 49.4 79.1 2.0 5.0 7.8 1.0 3.0 0.0 2.0 1.0 20.9 1978-79 * NYK 34 30 48.9 73.3 1.0 4.0 6.1 1.0 3.0 0.0 2.0 0.0 17.8 1978-79 * NOJ 34 39 49.7 84.9 3.0 6.0 9.6 2.0 3.0 0.0 3.0 1.0 24.0 1979-80 LAL 76 20 48.7 25.0 77.2 1.0 2.0 4.6 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 9.7 1981-82 WAS 76 27 47.6 0.0 84.2 1.0 3.0 5.6 0.0 3.0 0.0 2.0 0.0 13.3 1982-83 WAS 38 20 40.1 0.0 72.4 2.0 2.0 4.8 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 8.2 Total 760 34 46.5 12.5 80.0 2.0 5.0 9.3 1.0 2.0 0.0 2.0 1.0 19.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.