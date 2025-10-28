Matchs
NBA hier
Stats & Highlights | Les Bulls restent parfaits, les Celtics débloquent leur compteur

Publié le 28/10/2025 à 7:53

Trois matchs et trois victoires pour les Bulls, surprenants leaders de la conférence Est, à égalité avec les Sixers, après leur dernier succès face aux Hawks.

Les Chicago BullsLes Bulls continuent leur début de saison parfait face aux Hawks. De retour après son entorse, Zaccharie Risacher a été discret (2 points à 1/5 au tir) alors que Trae Young (21 points à 7/22 dont 1/10 de loin, 17 passes) a été maladroit mais distributeur. Ça n'a pas suffi face à l'enthousiasme collectif de Chicago, qui s'appuie sur huit joueurs à dix points ou plus, dont un Nikola Vucevic (17 points, 17 rebonds, 9 passes) au bord du triple-double.

Les Celtics ont profité de leur passage à La Nouvelle-Orléans, qui devait faire sans Zion Williamson, pour décrocher leur premier succès de la saison. Un succès très large, qui a permis à Anfernee Simons (25 points à 6/13 de loin) de faire parler ses qualités de scoreur.

Lauri Markkanen a de son côté profité de la venue des Suns, et d'une prolongation, pour battre son record de points en carrière, avec 51 unités à 14/32 au tir dont 6/13 de loin. Il est le premier joueur depuis Karl Malone, en 1998, à dépasser la barre des 50 points durant la saison régulière. Et Utah a fini par l'emporter !

Enfin, le « Big Three » des Warriors n'a pas eu à forcer son talent pour venir à bout des Grizzlies, grâce aux belles performances de leurs soutiens : Jonathan Kuminga (25 points, 10 rebonds), Brandin Podziemski (23 points, 6 passes) ou encore Moses Moody (20 points à 5/7 derrière la ligne à 3-points).

Detroit – Cleveland
Philadelphie – Orlando
Houston – Brooklyn
San Antonio – Toronto
Dallas – Oklahoma City
Minnesota – Denver
LA Lakers – Portland

Chicago – Atlanta : 128-123

/ Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
I. Okoro 24 4/8 1/4 1/1 0 0 0 1 2 0 1 0 -1 10 6
M. Buzelis 32 6/14 2/7 2/3 1 4 5 3 2 0 1 0 +3 16 14
N. Vucevic 34 7/11 1/4 2/2 4 13 17 9 3 2 3 0 +11 17 38
T. Jones 31 5/10 2/4 2/2 2 5 7 9 2 2 2 1 -1 14 26
J. Giddey 33 7/14 2/5 2/4 1 12 13 5 0 1 3 1 +3 18 26
J. Smith 7 0/4 0/1 0/0 3 0 3 0 3 0 2 0 -8 0 -3
P. Williams 22 4/9 2/7 2/3 1 2 3 2 1 0 0 0 +1 12 11
J. Phillips 10 2/4 1/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 -3 5 4
K. Huerter 21 6/8 1/3 2/2 0 0 0 2 4 0 2 1 +8 15 14
A. Dosunmu 27 7/10 4/6 3/4 0 3 3 2 2 0 0 0 +12 21 22
48/92 16/43 16/21 12 39 51 33 20 5 14 4 128 158
/ Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Johnson 32 11/18 0/3 3/3 2 4 6 3 2 3 1 0 -14 25 29
Z. Risacher 20 1/5 0/2 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 +13 2 -3
K. Porzingis 26 11/17 3/6 2/2 0 2 2 2 1 0 1 0 -8 27 24
T. Young 34 7/22 1/10 6/7 0 3 3 17 2 0 1 0 -5 21 24
D. Daniels 34 1/8 0/0 0/0 2 5 7 2 4 3 1 0 -15 2 6
O. Okongwu 29 8/11 2/3 0/4 1 9 10 2 2 1 0 1 +4 18 25
M. Gueye 10 2/3 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +8 4 3
L. Kennard 21 2/2 1/1 2/2 1 2 3 2 1 0 1 0 +4 7 11
N. Alexander-Walker 30 6/11 4/6 1/2 2 1 3 3 3 1 0 0 -13 17 18
K. Wallace 5 0/1 0/0 0/0 0 2 2 1 1 0 0 0 +1 0 2
49/98 11/32 14/20 8 28 36 32 17 8 6 1 123 139

New Orleans – Boston : 90-122

/ Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
H. Jones 23 3/8 2/4 3/4 0 2 2 0 5 0 2 0 -29 11 5
T. Murphy III 34 3/11 0/4 1/2 0 5 5 5 2 0 0 0 -15 7 8
Y. Missi 19 3/4 0/0 5/5 3 4 7 3 2 0 1 0 -9 11 19
J. Poole 34 5/14 3/8 9/9 1 1 2 4 3 1 1 0 -16 22 19
J. Fears 27 1/11 0/4 0/0 1 1 2 2 2 1 4 0 -31 2 -7
K. Matkovic 3 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 -1
D. Jordan 11 3/4 0/0 1/2 1 4 5 0 1 0 0 0 -5 7 10
D. Queen 22 3/7 0/1 6/6 1 2 3 0 4 1 1 0 -7 12 11
J. Alvarado 22 2/6 1/4 0/0 1 2 3 2 0 2 1 0 -3 5 7
S. Bey 24 4/9 3/7 0/0 0 2 2 0 0 2 3 0 -7 11 7
M. Peavy 3 1/2 0/0 0/0 2 0 2 0 0 0 0 0 -9 2 3
B. McGowens 3 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 -2
J. Hawkins 15 0/5 0/2 0/0 1 1 2 1 0 0 0 0 -11 0 -2
Total 28/84 9/36 25/28 11 24 35 17 19 7 13 0 90 77
/ Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Minott 28 6/9 1/3 2/2 2 7 9 1 3 1 0 1 +42 15 24
N. Queta 22 3/8 0/0 0/0 7 4 11 0 3 0 1 4 +10 6 15
D. White 31 5/14 1/9 0/0 0 3 3 7 2 0 1 1 +21 11 12
J. Brown 24 5/9 1/3 4/6 0 7 7 4 5 0 3 0 +4 15 17
P. Pritchard 31 7/15 2/7 2/2 2 1 3 8 2 1 1 0 +27 18 21
C. Boucher 3 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 -6 0 -2
S. Hauser 26 3/10 3/10 0/0 0 3 3 2 1 1 1 1 +16 9 8
X. Tillman 7 2/2 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 +8 4 5
L. Garza 19 5/7 3/4 3/4 3 3 6 1 4 0 1 0 +14 16 19
A. Simons 32 9/17 6/13 1/1 2 4 6 1 3 1 2 0 +9 25 23
R. Harper Jr. 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +4 0 0
B. Scheierman 14 1/3 1/3 0/0 0 6 6 0 0 1 0 0 +7 3 8
J. Walsh 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +4 0 0
46/95 18/53 12/15 16 38 54 25 24 5 11 7 122 150

Utah – Phoenix : 138-134

/ Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
L. Markkanen 45 14/32 6/13 17/17 5 9 14 3 2 0 1 0 +26 51 49
K. Filipowski 20 1/7 1/3 0/0 3 3 6 1 2 0 2 0 +7 3 2
W. Kessler 35 9/12 1/2 6/7 8 3 11 4 5 0 3 4 +1 25 37
S. Mykhailiuk 37 4/8 2/5 1/1 2 1 3 3 3 4 1 0 +28 11 16
K. George 43 8/18 2/9 8/8 0 5 5 10 5 1 4 0 +3 26 28
T. Hendricks 19 0/4 0/1 0/0 3 3 6 0 1 1 0 0 +1 0 3
B. Sensabaugh 12 1/5 0/4 1/1 0 2 2 1 1 0 1 0 -25 3 1
J. Nurkic 18 3/6 0/1 1/2 5 8 13 2 1 2 4 0 +3 7 16
A. Bailey 14 2/9 2/5 0/0 1 0 1 1 1 0 0 0 -15 6 1
W. Clayton Jr. 23 2/7 2/6 0/0 1 2 3 2 6 0 2 0 -9 6 4
44/108 16/49 34/36 28 36 64 27 27 8 18 4 138 157
/ Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
R. O'Neale 46 6/17 5/12 0/0 5 8 13 7 5 5 4 0 +1 17 27
O. Ighodaro 13 1/3 0/0 0/0 0 1 1 1 2 0 1 1 -15 2 2
R. Dunn 17 3/4 1/2 0/0 1 1 2 1 3 0 0 0 -29 7 9
G. Allen 42 7/19 4/13 5/7 1 1 2 5 5 1 3 0 -8 23 14
D. Booker 44 11/26 5/12 7/10 1 4 5 10 4 0 2 1 -5 34 30
N. Hayes-Davis 3 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 -1
I. Livers 21 1/3 1/3 2/2 0 1 1 0 3 2 0 2 0 5 8
N. Richards 15 2/6 0/0 2/2 5 5 10 0 2 0 1 3 +5 6 14
M. Williams 31 9/14 0/0 7/9 5 6 11 0 3 2 0 0 +13 25 31
C. Gillespie 32 5/13 4/12 1/1 0 3 3 13 1 3 3 1 +19 15 24
45/106 20/55 24/31 18 30 48 37 29 13 14 8 134 158

Golden State – Memphis : 131-118

/ Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Butler III 31 6/8 2/2 6/8 0 5 5 5 0 0 5 0 +8 20 21
D. Green 28 2/6 2/5 1/2 0 4 4 10 6 1 4 0 +18 7 13
J. Kuminga 32 9/14 0/2 7/8 3 7 10 4 2 0 3 1 +15 25 31
S. Curry 30 5/11 4/9 2/2 0 4 4 3 2 0 1 0 +17 16 16
B. Podziemski 32 8/14 5/7 2/4 2 2 4 6 3 1 0 0 +17 23 26
T. Jackson-Davis 7 0/1 0/0 2/2 0 1 1 1 1 1 0 0 -5 2 4
G. Santos 6 1/1 1/1 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 -2 3 5
Q. Post 13 1/4 0/3 0/0 0 4 4 2 2 0 0 2 -4 2 7
B. Hield 18 2/7 0/5 1/1 1 1 2 2 3 1 0 0 +1 5 5
G. Payton II 10 2/3 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 +6 4 4
M. Moody 22 6/10 5/7 3/3 0 2 2 1 2 1 2 2 -3 20 20
P. Spencer 1 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 -1
W. Richard 9 2/3 0/1 0/0 1 1 2 1 2 1 1 0 +1 4 6
Total 44/83 19/43 24/30 7 32 39 36 24 7 16 5 131 157
/ Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Jackson Jr. 29 4/9 2/3 6/6 0 7 7 0 4 1 0 0 -6 16 19
J. Wells 28 3/8 0/3 4/4 0 1 1 2 2 1 1 0 -19 10 8
J. Landale 24 6/6 2/2 3/3 3 3 6 3 3 0 1 0 -17 17 25
K. Caldwell-Pope 26 3/7 1/4 0/0 0 2 2 4 2 0 1 1 -6 7 9
J. Morant 31 8/23 0/6 7/7 0 3 3 9 0 1 3 0 -16 23 18
S. Aldama 22 6/13 2/6 0/2 1 5 6 4 1 3 2 0 +2 14 16
O. Prosper 1 1/1 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 +4 4 4
C. Coward 25 4/6 1/3 0/0 1 3 4 2 3 0 1 1 -1 9 13
P. Hall 1 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 +4 0 2
J. Konchar 21 1/5 1/4 0/0 0 4 4 1 2 1 1 0 -13 3 4
C. Spencer 14 3/3 3/3 2/2 1 1 2 3 3 1 2 0 -3 11 15
J. Small 16 1/7 0/5 2/2 1 2 3 4 0 0 1 0 +6 4 4
40/88 12/39 26/28 7 32 39 32 20 8 13 3 118 137

Par Dimitri Kucharczyk
Commentaires
