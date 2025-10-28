Les Bulls continuent leur début de saison parfait face aux Hawks. De retour après son entorse, Zaccharie Risacher a été discret (2 points à 1/5 au tir) alors que Trae Young (21 points à 7/22 dont 1/10 de loin, 17 passes) a été maladroit mais distributeur. Ça n'a pas suffi face à l'enthousiasme collectif de Chicago, qui s'appuie sur huit joueurs à dix points ou plus, dont un Nikola Vucevic (17 points, 17 rebonds, 9 passes) au bord du triple-double.
Les Celtics ont profité de leur passage à La Nouvelle-Orléans, qui devait faire sans Zion Williamson, pour décrocher leur premier succès de la saison. Un succès très large, qui a permis à
Anfernee Simons (25 points à 6/13 de loin) de faire parler ses qualités de scoreur.
Lauri Markkanen a de son côté profité de la venue des Suns, et d'une prolongation, pour battre son record de points en carrière, avec 51 unités à 14/32 au tir dont 6/13 de loin. Il est le premier joueur depuis Karl Malone, en 1998, à dépasser la barre des 50 points durant la saison régulière. Et Utah a fini par l'emporter !
Enfin, le « Big Three » des Warriors n'a pas eu à forcer son talent pour venir à bout des Grizzlies, grâce aux belles performances de leurs soutiens :
Jonathan Kuminga (25 points, 10 rebonds), Brandin Podziemski (23 points, 6 passes) ou encore Moses Moody (20 points à 5/7 derrière la ligne à 3-points). Chicago – Atlanta : 128-123
/ Tirs
Rebonds
Joueurs
Min
Tirs
3pts
LF
O
D
T
Pd
Fte
Int
Bp
Ct
+/-
Pts
Eval
I. Okoro 24
4/8
1/4
1/1
0
0
0
1
2
0
1
0
-1
10
6
M. Buzelis 32
6/14
2/7
2/3
1
4
5
3
2
0
1
0
+3
16
14
N. Vucevic 34
7/11
1/4
2/2
4
13
17
9
3
2
3
0
+11
17
38
T. Jones 31
5/10
2/4
2/2
2
5
7
9
2
2
2
1
-1
14
26
J. Giddey 33
7/14
2/5
2/4
1
12
13
5
0
1
3
1
+3
18
26
J. Smith 7
0/4
0/1
0/0
3
0
3
0
3
0
2
0
-8
0
-3
P. Williams 22
4/9
2/7
2/3
1
2
3
2
1
0
0
0
+1
12
11
J. Phillips 10
2/4
1/2
0/0
0
0
0
0
1
0
0
1
-3
5
4
K. Huerter 21
6/8
1/3
2/2
0
0
0
2
4
0
2
1
+8
15
14
A. Dosunmu 27
7/10
4/6
3/4
0
3
3
2
2
0
0
0
+12
21
22
48/92
16/43
16/21
12
39
51
33
20
5
14
4
128
158
/ Tirs
Rebonds
Joueurs
Min
Tirs
3pts
LF
O
D
T
Pd
Fte
Int
Bp
Ct
+/-
Pts
Eval
J. Johnson 32
11/18
0/3
3/3
2
4
6
3
2
3
1
0
-14
25
29
Z. Risacher 20
1/5
0/2
0/0
0
0
0
0
1
0
1
0
+13
2
-3
K. Porzingis 26
11/17
3/6
2/2
0
2
2
2
1
0
1
0
-8
27
24
T. Young 34
7/22
1/10
6/7
0
3
3
17
2
0
1
0
-5
21
24
D. Daniels 34
1/8
0/0
0/0
2
5
7
2
4
3
1
0
-15
2
6
O. Okongwu 29
8/11
2/3
0/4
1
9
10
2
2
1
0
1
+4
18
25
M. Gueye 10
2/3
0/1
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
+8
4
3
L. Kennard 21
2/2
1/1
2/2
1
2
3
2
1
0
1
0
+4
7
11
N. Alexander-Walker 30
6/11
4/6
1/2
2
1
3
3
3
1
0
0
-13
17
18
K. Wallace 5
0/1
0/0
0/0
0
2
2
1
1
0
0
0
+1
0
2
49/98
11/32
14/20
8
28
36
32
17
8
6
1
123
139
New Orleans – Boston : 90-122
/ Tirs
Rebonds
Joueurs
Min
Tirs
3pts
LF
O
D
T
Pd
Fte
Int
Bp
Ct
+/-
Pts
Eval
H. Jones 23
3/8
2/4
3/4
0
2
2
0
5
0
2
0
-29
11
5
T. Murphy III 34
3/11
0/4
1/2
0
5
5
5
2
0
0
0
-15
7
8
Y. Missi 19
3/4
0/0
5/5
3
4
7
3
2
0
1
0
-9
11
19
J. Poole 34
5/14
3/8
9/9
1
1
2
4
3
1
1
0
-16
22
19
J. Fears 27
1/11
0/4
0/0
1
1
2
2
2
1
4
0
-31
2
-7
K. Matkovic 3
0/1
0/1
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9
0
-1
D. Jordan 11
3/4
0/0
1/2
1
4
5
0
1
0
0
0
-5
7
10
D. Queen 22
3/7
0/1
6/6
1
2
3
0
4
1
1
0
-7
12
11
J. Alvarado 22
2/6
1/4
0/0
1
2
3
2
0
2
1
0
-3
5
7
S. Bey 24
4/9
3/7
0/0
0
2
2
0
0
2
3
0
-7
11
7
M. Peavy 3
1/2
0/0
0/0
2
0
2
0
0
0
0
0
-9
2
3
B. McGowens 3
0/2
0/1
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9
0
-2
J. Hawkins 15
0/5
0/2
0/0
1
1
2
1
0
0
0
0
-11
0
-2
Total
28/84
9/36
25/28
11
24
35
17
19
7
13
0
90
77
/ Tirs
Rebonds
Joueurs
Min
Tirs
3pts
LF
O
D
T
Pd
Fte
Int
Bp
Ct
+/-
Pts
Eval
J. Minott 28
6/9
1/3
2/2
2
7
9
1
3
1
0
1
+42
15
24
N. Queta 22
3/8
0/0
0/0
7
4
11
0
3
0
1
4
+10
6
15
D. White 31
5/14
1/9
0/0
0
3
3
7
2
0
1
1
+21
11
12
J. Brown 24
5/9
1/3
4/6
0
7
7
4
5
0
3
0
+4
15
17
P. Pritchard 31
7/15
2/7
2/2
2
1
3
8
2
1
1
0
+27
18
21
C. Boucher 3
0/1
0/1
0/0
0
0
0
0
1
0
1
0
-6
0
-2
S. Hauser 26
3/10
3/10
0/0
0
3
3
2
1
1
1
1
+16
9
8
X. Tillman 7
2/2
0/0
0/0
0
0
0
1
0
0
0
0
+8
4
5
L. Garza 19
5/7
3/4
3/4
3
3
6
1
4
0
1
0
+14
16
19
A. Simons 32
9/17
6/13
1/1
2
4
6
1
3
1
2
0
+9
25
23
R. Harper Jr. 1
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
+4
0
0
B. Scheierman 14
1/3
1/3
0/0
0
6
6
0
0
1
0
0
+7
3
8
J. Walsh 1
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
+4
0
0
46/95
18/53
12/15
16
38
54
25
24
5
11
7
122
150
Utah – Phoenix : 138-134
/ Tirs
Rebonds
Joueurs
Min
Tirs
3pts
LF
O
D
T
Pd
Fte
Int
Bp
Ct
+/-
Pts
Eval
L. Markkanen 45
14/32
6/13
17/17
5
9
14
3
2
0
1
0
+26
51
49
K. Filipowski 20
1/7
1/3
0/0
3
3
6
1
2
0
2
0
+7
3
2
W. Kessler 35
9/12
1/2
6/7
8
3
11
4
5
0
3
4
+1
25
37
S. Mykhailiuk 37
4/8
2/5
1/1
2
1
3
3
3
4
1
0
+28
11
16
K. George 43
8/18
2/9
8/8
0
5
5
10
5
1
4
0
+3
26
28
T. Hendricks 19
0/4
0/1
0/0
3
3
6
0
1
1
0
0
+1
0
3
B. Sensabaugh 12
1/5
0/4
1/1
0
2
2
1
1
0
1
0
-25
3
1
J. Nurkic 18
3/6
0/1
1/2
5
8
13
2
1
2
4
0
+3
7
16
A. Bailey 14
2/9
2/5
0/0
1
0
1
1
1
0
0
0
-15
6
1
W. Clayton Jr. 23
2/7
2/6
0/0
1
2
3
2
6
0
2
0
-9
6
4
44/108
16/49
34/36
28
36
64
27
27
8
18
4
138
157
/ Tirs
Rebonds
Joueurs
Min
Tirs
3pts
LF
O
D
T
Pd
Fte
Int
Bp
Ct
+/-
Pts
Eval
R. O'Neale 46
6/17
5/12
0/0
5
8
13
7
5
5
4
0
+1
17
27
O. Ighodaro 13
1/3
0/0
0/0
0
1
1
1
2
0
1
1
-15
2
2
R. Dunn 17
3/4
1/2
0/0
1
1
2
1
3
0
0
0
-29
7
9
G. Allen 42
7/19
4/13
5/7
1
1
2
5
5
1
3
0
-8
23
14
D. Booker 44
11/26
5/12
7/10
1
4
5
10
4
0
2
1
-5
34
30
N. Hayes-Davis 3
0/1
0/1
0/0
0
0
0
0
1
0
0
0
-1
0
-1
I. Livers 21
1/3
1/3
2/2
0
1
1
0
3
2
0
2
0
5
8
N. Richards 15
2/6
0/0
2/2
5
5
10
0
2
0
1
3
+5
6
14
M. Williams 31
9/14
0/0
7/9
5
6
11
0
3
2
0
0
+13
25
31
C. Gillespie 32
5/13
4/12
1/1
0
3
3
13
1
3
3
1
+19
15
24
45/106
20/55
24/31
18
30
48
37
29
13
14
8
134
158
Golden State – Memphis : 131-118
/ Tirs
Rebonds
Joueurs
Min
Tirs
3pts
LF
O
D
T
Pd
Fte
Int
Bp
Ct
+/-
Pts
Eval
J. Butler III 31
6/8
2/2
6/8
0
5
5
5
0
0
5
0
+8
20
21
D. Green 28
2/6
2/5
1/2
0
4
4
10
6
1
4
0
+18
7
13
J. Kuminga 32
9/14
0/2
7/8
3
7
10
4
2
0
3
1
+15
25
31
S. Curry 30
5/11
4/9
2/2
0
4
4
3
2
0
1
0
+17
16
16
B. Podziemski 32
8/14
5/7
2/4
2
2
4
6
3
1
0
0
+17
23
26
T. Jackson-Davis 7
0/1
0/0
2/2
0
1
1
1
1
1
0
0
-5
2
4
G. Santos 6
1/1
1/1
0/0
0
1
1
0
1
1
0
0
-2
3
5
Q. Post 13
1/4
0/3
0/0
0
4
4
2
2
0
0
2
-4
2
7
B. Hield 18
2/7
0/5
1/1
1
1
2
2
3
1
0
0
+1
5
5
G. Payton II 10
2/3
0/1
0/0
0
0
0
1
0
0
0
0
+6
4
4
M. Moody 22
6/10
5/7
3/3
0
2
2
1
2
1
2
2
-3
20
20
P. Spencer 1
0/1
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4
0
-1
W. Richard 9
2/3
0/1
0/0
1
1
2
1
2
1
1
0
+1
4
6
Total
44/83
19/43
24/30
7
32
39
36
24
7
16
5
131
157
/ Tirs
Rebonds
Joueurs
Min
Tirs
3pts
LF
O
D
T
Pd
Fte
Int
Bp
Ct
+/-
Pts
Eval
J. Jackson Jr. 29
4/9
2/3
6/6
0
7
7
0
4
1
0
0
-6
16
19
J. Wells 28
3/8
0/3
4/4
0
1
1
2
2
1
1
0
-19
10
8
J. Landale 24
6/6
2/2
3/3
3
3
6
3
3
0
1
0
-17
17
25
K. Caldwell-Pope 26
3/7
1/4
0/0
0
2
2
4
2
0
1
1
-6
7
9
J. Morant 31
8/23
0/6
7/7
0
3
3
9
0
1
3
0
-16
23
18
S. Aldama 22
6/13
2/6
0/2
1
5
6
4
1
3
2
0
+2
14
16
O. Prosper 1
1/1
0/0
2/2
0
0
0
0
0
0
0
0
+4
4
4
C. Coward 25
4/6
1/3
0/0
1
3
4
2
3
0
1
1
-1
9
13
P. Hall 1
0/0
0/0
0/0
0
1
1
0
0
0
0
1
+4
0
2
J. Konchar 21
1/5
1/4
0/0
0
4
4
1
2
1
1
0
-13
3
4
C. Spencer 14
3/3
3/3
2/2
1
1
2
3
3
1
2
0
-3
11
15
J. Small 16
1/7
0/5
2/2
1
2
3
4
0
0
1
0
+6
4
4
40/88
12/39
26/28
7
32
39
32
20
8
13
3
118
137