Les Bulls continuent leur début de saison parfait face aux Hawks. De retour après son entorse, Zaccharie Risacher a été discret (2 points à 1/5 au tir) alors que Trae Young (21 points à 7/22 dont 1/10 de loin, 17 passes) a été maladroit mais distributeur. Ça n'a pas suffi face à l'enthousiasme collectif de Chicago, qui s'appuie sur huit joueurs à dix points ou plus, dont un Nikola Vucevic (17 points, 17 rebonds, 9 passes) au bord du triple-double.

Les Celtics ont profité de leur passage à La Nouvelle-Orléans, qui devait faire sans Zion Williamson, pour décrocher leur premier succès de la saison. Un succès très large, qui a permis à Anfernee Simons (25 points à 6/13 de loin) de faire parler ses qualités de scoreur.

Lauri Markkanen a de son côté profité de la venue des Suns, et d'une prolongation, pour battre son record de points en carrière, avec 51 unités à 14/32 au tir dont 6/13 de loin. Il est le premier joueur depuis Karl Malone, en 1998, à dépasser la barre des 50 points durant la saison régulière. Et Utah a fini par l'emporter !

Enfin, le « Big Three » des Warriors n'a pas eu à forcer son talent pour venir à bout des Grizzlies, grâce aux belles performances de leurs soutiens : Jonathan Kuminga (25 points, 10 rebonds), Brandin Podziemski (23 points, 6 passes) ou encore Moses Moody (20 points à 5/7 derrière la ligne à 3-points).

Chicago – Atlanta : 128-123

New Orleans – Boston : 90-122

Utah – Phoenix : 138-134

Golden State – Memphis : 131-118