Le duo Jamal Murray – Nikola Jokic en patron à Minnesota

Comme prévu, Anthony Edwards n'est pas sur le parquet, au lendemain de sa blessure en début de match contre Indiana. Cela se ressent immédiatement avec une équipe de Minnesota en recherche offensivement.

Les Nuggets, eux, déroulent et ne manquent pas un tir au début. Puis, l'intensité et l'énergie montent d'un coup, Mike Conley remet les Wolves dans le match et les deux formations courent dans tous les sens. Denver garde le contrôle à l'issue du premier quart-temps (30-34).

Pendant de longues minutes, le deuxième quart-temps est assez confus des deux côtés, avec du déchet. Petit à petit, les Wolves commencent à revenir et passent même devant après plusieurs paniers de Julius Randle et Donte DiVincenzo. Ainsi, Minnesota est devant à la pause (65-57). Cela ne tient pas car, au retour des vestiaires, Jamal Murray enfile les paniers à 3-pts. Nikola Jokic libère des espaces avec ses écrans et Denver est bien de retour. L'attaque tourne très bien et les Wolves n'ont pas de réponse (94-102).

Elle arrive en début de quatrième quart-temps avec un 7-0. Sauf que ce coup d'accélérateur est rapidement suivi d'un coup de frein de la part des joueurs de David Adelman, symbolisé par les points de Peyton Watson. Minnesota est de nouveau derrière et même si Rudy Gobert évacue sa frustration en défense, avec un gros contre, puis en attaque, avec une claquette, cela n'est pas suffisant. Les Nuggets s'imposent ainsi 114-127.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Le show Jamal Murray. C'est l'homme du match. Déjà intéressant en première période, le Canadien a explosé en troisième quart-temps, en enfilant les paniers de loin et en marquant 23 points. Il termine la rencontre avec 43 points à 16/29 au shoot et 5/9 à 3-pts.

– Nikola Jokic dans ses standards. Le triple MVP a fait son match, en étant particulièrement adroit (9/10), avec 25 points, 19 rebonds et 10 passes. De plus, en troisième quart-temps, dans le temps fort de son équipe, il a libéré beaucoup d'espaces pour Jamal Murray et Tim Hardaway Jr. avec ses imposants écrans.

– Le manque de constance des Wolves. Sur certaines séquences, avec de l'envie et des efforts, les joueurs de Chris Finch ont réussi à faire déjouer les Nuggets. Mais ça n'a jamais tenu dans le temps et ça n'a pas existé en troisième quart-temps où Denver a inscrit 45 points sans perdre un ballon. L'écart était fait et jamais Rudy Gobert et sa bande n'ont ensuite réellement inquiété le Serbe et compagnie.