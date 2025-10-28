Matchs
Le Thunder résiste à la remontée des Mavericks pour rester invaincu

Publié le 28/10/2025 à 7:24

NBA – Le Thunder, qui menait de 22 points dans le dernier quart-temps, s'est fait peur à Dallas avant de finir par s'imposer dans les derniers instants (94-101).

thunder mavsEt à la fin, c'est le Thunder qui gagne. Le champion en titre a remporté un nouveau test cette nuit en s'imposant sur le parquet des Mavs (94-101), dans un match où il a longtemps dominé les débats avant de se faire sérieusement peur dans le final. Oklahoma City poursuit ainsi son début de saison sans défaite (4v-0d).

Favoris de cette rencontre, les hommes de Mark Daigneault étaient bien partis pour passer une soirée sans accroc dans le Texas. Passé leur début de rencontre canon et autoritaire (2-11 après quatre minutes), le débat s'est certes équilibré grâce notamment à un regain d'adresse extérieure porté par Max Christie.

Mais les visiteurs ont toujours semblé avoir un ou plusieurs coups d'avance. La preuve : ils n'ont jamais été menés dans cet affrontement où l'adresse n'a pas toujours été au rendez-vous. À l'approche de la pause, Dallas a eu la bonne idée de s'en remettre à Anthony Davis qui a inscrit 9 points consécutifs pour son escouade, principalement à proximité du cercle. De quoi permettre à Dallas de n'être qu'à deux possessions (42-48) lors du passage au vestiaire.

Un comeback quasiment fatal dans le dernier quart-temps

C'est là que Shai Gilgeous-Alexander et sa bande ont accéléré les choses. Chet Holmgren a été l'une des premières étincelles en feintant PJ Washington à 3-points avant d'aller dunker sur la truffe du pauvre Cooper Flagg. Puis « SGA » a impeccablement sanctionné à 3-points, avant de trouver le même Holmgren au cœur de raquette, puis encore de danser devant D'Angelo Russell pour sanctionner à nouveau.

Les deux hommes ont été les plus en vue dans ce quart-temps, à l'issue duquel OKC a viré d'une large tête (69-87). Un « reverse dunk » d'Isaiah Hartenstein plus tard, pour offrir la plus grosse avance à sa formation, on pensait les débats terminés. C'est là pourtant, que la rébellion texane s'est formée. Max Christie, Jaden Hardy ou encore PJ Washington, sans oublier l'inévitable « AD », ont tous été les contributeurs d'un impensable 15-0 asséné qui a permis aux locaux de recoller à 3 minutes du terme (89-93).

L'attaque du Thunder figée, D'Angelo Russell est même allé signer un « floater » pour ramener Dallas à un point à une minute de la fin. Isaiah Hartenstein a alors redonné de l'air en finissant au cercle, avant que le même Russell ne tente d'égaliser derrière l'arc : trop court. « SGA », avec son premier passage sur la ligne de réparation, a pu finir le travail après s'être fait très peur.

CE QU'IL FAUT RETENIR

La panne sèche du Thunder. Outre la victoire, le champion en titre pourra ainsi retenir sa longue période de disette offensive dans le dernier quart-temps : cinq minutes sans marquer qui auraient pu lui être fatales. Sur cette séquence, OKC a beaucoup insisté derrière la ligne à 3-points. En vain, à l'instar du airball balancé par Aaron Wiggins. Le Thunder n'a converti que 6 de ses 30 tentatives derrière l'arc sur l'ensemble. Isaiah Hartenstein a pourtant capté plusieurs rebonds offensifs pour offrir de nouvelles chances, le cercle s'était temporairement refermé pour le Thunder.

Cooper Flagg touché et coulé. Une lutte au rebond avec Hartenstein et une blessure… dès la toute première possession du match. Voilà le sort connu par le n°1 de la dernière Draft, touché à l'épaule gauche. Après cela, il n'a pas été en mesure de s'exprimer : seulement 2 points en 31 minutes, avec un vilain 1/9 aux tirs, dont 0/3 de loin, avec 2 rebonds et 2 interceptions. Le rookie s'est montré entreprenant dans le second quart-temps, mais a manqué de réussite de loin comme de près.

Deux dynamiques opposées. Sans faire preuve de domination sans partage, à l'instar de ce duel ou des deux matchs remportés en double prolongation, le Thunder rentre à la maison avec un bilan parfait (4v-0d). Et peut enchaîner avec trois adversaires à sa portée (Kings, Wizards, Pelicans). Dynamique inverse pour les Texans qui n'ont pas profité du fait de démarrer leur saison à domicile : une victoire après quatre matchs, tous dans leur salle. Les Mavs y ont un dernier rendez-vous mercredi face aux Pacers, avant deux premiers déplacements pas simples (Pistons, Rockets).

/ Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
A. Davis 38 10/16 1/2 5/5 3 8 11 3 4 0 1 1 +3 26 34
P.J. Washington 38 5/10 2/5 3/7 2 7 9 3 0 1 1 1 -17 15 19
C. Flagg 31 1/9 0/3 0/0 0 2 2 0 0 2 0 0 -20 2 -2
K. Thompson 22 3/11 2/6 0/0 0 4 4 2 0 0 2 1 -12 8 5
M. Christie 31 5/10 4/8 0/0 0 2 2 0 2 0 0 0 +10 14 11
C. Martin 5 0/1 0/1 0/0 0 1 1 1 2 0 1 0 -1 0 0
N. Marshall 23 2/7 0/2 5/5 1 3 4 0 2 1 0 0 -15 9 9
D. Russell 30 3/14 1/8 2/4 0 2 2 10 1 0 2 1 +7 9 7
J. Hardy 21 4/9 2/4 1/1 0 1 1 1 4 2 1 0 +10 11 9
33/87 12/39 16/22 6 30 36 20 15 6 8 4 94 92
/ Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
I. Hartenstein 30 8/11 0/0 0/0 5 7 12 0 5 1 1 0 -7 16 25
C. Holmgren 32 6/10 2/5 4/6 1 10 11 2 4 0 3 4 +15 18 26
S. Gilgeous-Alexander 35 10/22 1/3 2/2 0 4 4 8 0 1 4 0 +7 23 20
L. Dort 32 2/9 2/6 0/0 0 5 5 1 3 0 0 0 +3 6 5
C. Wallace 33 2/9 0/5 0/0 1 4 5 5 2 1 1 0 +4 4 7
Jay. Williams 17 1/2 0/1 2/2 0 7 7 1 2 1 1 1 +7 4 12
B. Barnhizer 6 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 +5 2 3
A. Wiggins 27 5/12 1/6 0/0 0 3 3 3 2 0 1 0 0 11 9
C. Youngblood 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 0 0
A. Mitchell 27 7/14 0/4 3/3 2 5 7 1 3 1 2 0 -2 17 17
42/90 6/30 11/13 9 46 55 21 23 5 13 5 101 124

Par Samuel Hauraix
