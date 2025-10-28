Le Thunder résiste à la remontée des Mavericks pour rester invaincu

Et à la fin, c'est le Thunder qui gagne. Le champion en titre a remporté un nouveau test cette nuit en s'imposant sur le parquet des Mavs (94-101), dans un match où il a longtemps dominé les débats avant de se faire sérieusement peur dans le final. Oklahoma City poursuit ainsi son début de saison sans défaite (4v-0d).

Favoris de cette rencontre, les hommes de Mark Daigneault étaient bien partis pour passer une soirée sans accroc dans le Texas. Passé leur début de rencontre canon et autoritaire (2-11 après quatre minutes), le débat s'est certes équilibré grâce notamment à un regain d'adresse extérieure porté par Max Christie.

Mais les visiteurs ont toujours semblé avoir un ou plusieurs coups d'avance. La preuve : ils n'ont jamais été menés dans cet affrontement où l'adresse n'a pas toujours été au rendez-vous. À l'approche de la pause, Dallas a eu la bonne idée de s'en remettre à Anthony Davis qui a inscrit 9 points consécutifs pour son escouade, principalement à proximité du cercle. De quoi permettre à Dallas de n'être qu'à deux possessions (42-48) lors du passage au vestiaire.

Un comeback quasiment fatal dans le dernier quart-temps

C'est là que Shai Gilgeous-Alexander et sa bande ont accéléré les choses. Chet Holmgren a été l'une des premières étincelles en feintant PJ Washington à 3-points avant d'aller dunker sur la truffe du pauvre Cooper Flagg. Puis « SGA » a impeccablement sanctionné à 3-points, avant de trouver le même Holmgren au cœur de raquette, puis encore de danser devant D'Angelo Russell pour sanctionner à nouveau.

Les deux hommes ont été les plus en vue dans ce quart-temps, à l'issue duquel OKC a viré d'une large tête (69-87). Un « reverse dunk » d'Isaiah Hartenstein plus tard, pour offrir la plus grosse avance à sa formation, on pensait les débats terminés. C'est là pourtant, que la rébellion texane s'est formée. Max Christie, Jaden Hardy ou encore PJ Washington, sans oublier l'inévitable « AD », ont tous été les contributeurs d'un impensable 15-0 asséné qui a permis aux locaux de recoller à 3 minutes du terme (89-93).

L'attaque du Thunder figée, D'Angelo Russell est même allé signer un « floater » pour ramener Dallas à un point à une minute de la fin. Isaiah Hartenstein a alors redonné de l'air en finissant au cercle, avant que le même Russell ne tente d'égaliser derrière l'arc : trop court. « SGA », avec son premier passage sur la ligne de réparation, a pu finir le travail après s'être fait très peur.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– La panne sèche du Thunder. Outre la victoire, le champion en titre pourra ainsi retenir sa longue période de disette offensive dans le dernier quart-temps : cinq minutes sans marquer qui auraient pu lui être fatales. Sur cette séquence, OKC a beaucoup insisté derrière la ligne à 3-points. En vain, à l'instar du airball balancé par Aaron Wiggins. Le Thunder n'a converti que 6 de ses 30 tentatives derrière l'arc sur l'ensemble. Isaiah Hartenstein a pourtant capté plusieurs rebonds offensifs pour offrir de nouvelles chances, le cercle s'était temporairement refermé pour le Thunder.

– Cooper Flagg touché et coulé. Une lutte au rebond avec Hartenstein et une blessure… dès la toute première possession du match. Voilà le sort connu par le n°1 de la dernière Draft, touché à l'épaule gauche. Après cela, il n'a pas été en mesure de s'exprimer : seulement 2 points en 31 minutes, avec un vilain 1/9 aux tirs, dont 0/3 de loin, avec 2 rebonds et 2 interceptions. Le rookie s'est montré entreprenant dans le second quart-temps, mais a manqué de réussite de loin comme de près.

– Deux dynamiques opposées. Sans faire preuve de domination sans partage, à l'instar de ce duel ou des deux matchs remportés en double prolongation, le Thunder rentre à la maison avec un bilan parfait (4v-0d). Et peut enchaîner avec trois adversaires à sa portée (Kings, Wizards, Pelicans). Dynamique inverse pour les Texans qui n'ont pas profité du fait de démarrer leur saison à domicile : une victoire après quatre matchs, tous dans leur salle. Les Mavs y ont un dernier rendez-vous mercredi face aux Pacers, avant deux premiers déplacements pas simples (Pistons, Rockets).