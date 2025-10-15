À Atlanta, la prolongation de Kristaps Porzingis devrait aussi attendre

Il est assurément la recrue phare de l'été des Hawks, devant Nickeil Alexander-Walker et Luke Kennard. Arrivé en provenance des Celtics, avec une bague de champion NBA dans la besace, Kristaps Porzingis doit permettre à sa nouvelle équipe de passer un cap dans la conférence Est.

Ses dirigeants, qui ont lâché Terance Mann, Georges Niang, Drake Powell et un futur second tour de Draft (2031) pour le récupérer, peuvent même lui offrir un nouveau contrat.

Sauf que l'intéressé ne semble pas pressé : « Je sais que c'est une option et je veux voir comment la saison va se dérouler » indique-t-il ainsi, auprès de The Athletic. « Je veux montrer que je rejoue à un haut niveau, que je suis en bonne santé, que tout va bien, et le reste se réglera de lui-même. Je ne veux rien précipiter, dire ceci ou cela, et je veux juste y aller progressivement. »

Revanchard, il a des choses à (se) prouver

Diminué par une « infection virale non identifiée » en fin de saison dernière, Kristaps Porzingis a visiblement à cœur de repartir de l'avant à Atlanta, pour sa dixième année en NBA. Histoire de mettre derrière lui sa fin de parcours délicate à Boston…

« Je n'avais simplement pas le moteur, l'énergie habituelle » reconnaît à ce sujet le Letton. « Mais dès que j'ai pu me reposer un peu et retrouver la forme avec la sélection, je me suis super bien senti. Et là, je me sens incroyablement bien. »

En fin de contrat d'ici un an, Kristaps Porzingis (30.7 millions de dollars en 2025/26) n'est d'ailleurs pas le seul joueur des Hawks à être éligible à un nouveau contrat. En effet, ses coéquipiers Trae Young et Dyson Daniels se trouvent dans la même situation et, ensemble, ils voudront briller pour arranger leur situation personnelle.

Tout en propulsant Atlanta au classement : « J'étais vraiment heureux de pouvoir finir dans un endroit comme ça, pour jouer avec ces jeunes joueurs et jouer avec Trae, qui est l'un des meilleurs passeurs de la ligue… C'est une situation fantastique pour moi. Je suis très, très content » s'enthousiasme déjà Kristaps Porzinigs, qui n'est autre que l'élément le plus âgé de l'effectif (30 ans).

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 ☆ NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.6 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 29 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.