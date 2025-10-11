L’Eurobasket 2025, un moment « crucial » pour Kristaps Porzingis

Clairement, la fin de saison de Kristaps Porzingis avait été inquiétante. Diminué par une « infection virale non identifiée », l'intérieur letton n'a été que l'ombre de lui-même lors des derniers playoffs (7.7 points à 31.6% au tir, 15.4% à 3-points, 4.6 rebonds en 21 minutes en moyenne sur onze matchs). Il y avait même de quoi être préoccupé pour la suite de sa carrière, qui s'écrit désormais à Atlanta.

Heureusement, l'Eurobasket 2025 lui a permis de se rassurer. KP a retrouvé de sa superbe, tournant à plus de 20 points et 8 rebonds en 27 minutes sur 6 matchs. Même si la Lettonie a échoué à la maison dès les 8e de finale face à la Lituanie, le nouveau joueur des Hawks avait de quoi être soulagé.

« C'est clair que ça a été crucial pour moi », a-t-il déclaré. « Le fait de finir la saison de cette façon, à s'interroger, à ne pas comprendre ce qui se passe… Ça a été très dur, et cette opportunité de jouer à la maison, devant notre public, de pouvoir faire bonne figure en étant de retour en bonne forme physique, c'était comme une validation envers moi-même. De me dire que tout va bien, que la santé est bonne, et que je peux continuer à y aller ».

Sous le charme de Trae Young

Aux Hawks, tout le monde attend de voir ce que peut donner l'association d'un Kristaps Porzingis à nouveau en pleine possession de ses moyens avec Trae Young. L'heure est encore au travail des automatismes et la présaison est là pour ça, alors qu'Atlanta disputera son deuxième match face à Memphis ce soir.

« On continue de se découvrir. J'apprends à le connaître, Trae apprend à connaître mes spots, je dois aussi comprendre la façon dont il aime jouer, où il est le plus efficace. On veut mettre chacun d'entre nous dans sa position le plus efficace », a ajouté Kristaps Porzingis.

Les premiers retours sont en tout cas positifs. KP sait toutefois qu'il va devoir être attentif car le talent de Trae Young peut jaillir de nulle part, comme il a déjà pu le constater à l'entraînement.

« Je trouve qu'il communique très bien, pas seulement sur le terrain. C'est vraiment un gars cool, avec qui c'est cool d'être. Il ne se la raconte pas », a-t-il poursuivi. « Maintenant, je comprends pourquoi il est si fort, au regard de sa personnalité et la façon dont il s'entretient. Ça fait sens. Sur le terrain, je le connaissais bien sûr et je savais de quoi il était capable. Mais il a toujours ce genre de moments, où tu dis juste : ‘Waouh, comment as-tu vu cette passe ? Comment as-tu réussi ça ?'. C'est aussi un privilège pour nous. »

Après Memphis, il restera deux matchs à la maison pour finir la présaison, face à Miami lundi soir et Houston jeudi. Avec un Kristaps Porzingis espéré en pleine forme.

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 ☆ NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.6 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 29 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.