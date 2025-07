Guéri, Kristaps Porzingis a hâte de rejouer avec la Lettonie

Deux mois et demi après la fin de saison des Celtics, un mois après son transfert chez les Hawks et trois jours avant de fêter ses 30 ans, Kristaps Porzingis se dit prêt à rebondir, alors que se profile l'EuroBasket 2025 (27 août – 14 septembre).

La bonne nouvelle pour la Lettonie, c'est que le champion NBA 2024 semble débarrassé de cette étrange maladie qu'il traînait en avril et en mai, l'empêchant d'être à 100% avec Boston (à peine 7.7 points et 4.6 rebonds de moyenne en playoffs…).

« Honnêtement, je me sens merveilleusement bien » se réjouit-il à ce propos. « J'ai pris le temps de me reposer après la saison, car quelque chose persistait pendant les playoffs. J'étais fatigué, avec des vertiges, et il y avait même des moments où j'avais l'impression de pouvoir m'évanouir, donc ce n'était pas idéal… Mais je me suis totalement reposé en juin, j'ai réduit l'intensité et tout a disparu ! Je n'ai plus ressenti les symptômes des playoffs et je me sens bien, prêt à rejoindre la sélection, et j'en suis très heureux. »

Absent de la Coupe du monde 2023, observant à distance son pays terminer à une surprenante 5e place, Kristaps Porzingis vise un second tournoi international cet été, après l'Eurobasket 2017 (5e place également, pour 23.6 points, 5.9 rebonds et 1.9 contre de moyenne).

Plus expérimenté et donc mieux dans son jeu

L'objectif y sera très clair : aider la Lettonie à remporter une médaille européenne, devant son public à Riga, tout en accumulant un maximum de confiance avant de se tourner vers cette saison des Hawks, où il considère que « le scénario est parfait ».

« J’ai toujours joué mon meilleur basket après des étés avec l’équipe nationale » rappelait-il d'ailleurs le mois dernier, après son arrivée à Atlanta.

Désormais considérée comme un vétéran en sélection et en NBA, la jeune « Licorne » des Knicks a depuis bien grandi et, au fil des étés et des saisons qui ont passé en Lettonie, à New York, à Dallas, à Washington puis à Boston, elle a pu mesurer pleinement toute l'étendue de ses progrès.

« J'ai toujours été un joueur capable de m'adapter à n'importe quel système, mais je le fais aujourd'hui plus rapidement » décrit Kristaps Porzingis. « Je lis mieux les défenses et je prends mes décisions plus rapidement. C'est quelque chose qui vient avec l'expérience. La chose la plus importante, c'est l'efficacité. En début de carrière, j'ai tout essayé pour voir ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Maintenant, je fais moins de choses mais je les fais bien plus efficacement. »

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 ☆ NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.6 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 29 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.