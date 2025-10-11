Le frère de Nikola Jokic condamné après une bagarre à la Ball Arena

En avril 2024, Strahinja Jokic avait été filmé en train d’agresser un homme dans les tribunes de la Ball Arena, lors d’un match entre les Nuggets et les Lakers. Ce nouvel incident avait rapidement conduit le frère aîné de Nikola Jokic devant la justice. Une fois de plus, puisqu’il avait déjà été condamné pour agression en 2019…

Au départ, l'homme de 43 ans avait expliqué à la police qu'il estimait n'avoir rien fait de mal parce qu'il défendait un homme plus âgé qu'il connaissait depuis très longtemps.

Mais il vient finalement de plaider coupable et a été condamné à un an de sursis probatoire.

Désormais, après deux condamnations judiciaires en quelques années, l’aîné des frères Jokic devra impérativement éviter tout nouvel écart. Un prochain passage devant un tribunal pourrait cette fois lui coûter bien plus cher.