Une plainte pour empêcher les propriétaires de Panda Express d’investir aux Blazers

La famille Cherng pourra-t-elle faire partie du groupe d'investisseurs qui va racheter les Blazers ? Ce n'est pas certain car une plainte a été déposée contre les propriétaires de la chaîne de restauration Panda Express.

La procédure judiciaire ne vise que la famille Cherng, et pas les autres investisseurs (Tom Dundon, le propriétaire des Carolina Hurricanes en NHL, Marc Zahr, co-président de Blue Owl Capital, et Sheel Tyle, co-directeur général de Collective Global) qui ont négocié le rachat des Blazers à la famille de Paul Allen pour 4,25 milliards de dollars.

Mais d'où vient cette plainte ? En fait, elle émane de la famille Bhathal, actionnaire minoritaire des Sacramento Kings, qui vient de négocier le grand retour du Portland Fire en WNBA.

Visiblement, Alex Bhathal pensait pouvoir battre l'offre de Tom Dundon pour racheter les Blazers, et ainsi diriger les franchises NBA et WNBA de Portland. Et pour cela, il comptait sur les époux Cherng.

Changement de camp au dernier moment ?

Il faut dire que la fortune du couple sino-américain est estimée à 7,5 milliards de dollars. Un argument de choix.

Le problème, c'est que lorsque la famille de Paul Allen a annoncé rentrer en négociation exclusive avec Tom Dundon pour la vente du club, la famille Cherng aurait changé de camp. Alors que les Bhathal pensaient toujours pouvoir être dans la course, avec des garanties financières peut-être plus solides, ils ont découvert lors de la vente finale que Andrew et Peggy Cherng faisaient partie du groupe d'investisseurs d'en face.

Dans sa plainte, la famille Bhathal assure que les Cherng n'avaient pas le droit d'intégrer le groupe de Tom Dundon sans leur accord. Ils réclament donc l'annulation de leurs investissements dans le rachat des Blazers.

C'est désormais à la justice du Delaware de trancher. Si les demandes des Bhathal sont jugées recevables, Tom Dundon et les autres investisseurs devront donc : soit attendre le procès pour savoir si les époux Cherng peuvent investir à leur côté, mais ça pourrait prendre des mois ; soit chercher d'autres milliardaires pour prendre leur place.