Les Warriors désormais focalisés sur la « free agency »… 2027 ?

Très peu actifs sur le marché des transferts et des « free agents », les Warriors restent cependant en mode « win now », puisque Stephen Curry, Jimmy Butler et Draymond Green composent encore leur « Big Three ». Avec éventuellement Jonathan Kuminga et Al Horford pour venir les renforcer prochainement…

En l'état, ils ne possèdent actuellement que trois joueurs (Stephen Curry, Jimmy Butler et Moses Moody) sous contrat pleinement garanti en 2026/27 et seulement un (Moses Moody) en 2027/28. Pas anodin pour autant, car d'après The Athletic, c'est la preuve qu'ils souhaitent se concentrer sur l'intersaison… 2027. Où ils viseront « un maximum de flexibilité financière ».

Dans deux ans, plusieurs gros noms (Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Karl-Anthony Towns…) pourraient ainsi se retrouver libres de tout contrat et, à l'image de ceux des Lakers ou des Clippers, les dirigeants de Golden State auraient tout intérêt à ne pas rater l'occasion de les attirer pour repartir de l'avant sur le plan sportif. D'autant plus avec les fins de contrat programmées de Stephen Curry et Jimmy Butler, qui libéreront beaucoup d'argent…

D'ici-là, les Warriors feront évidemment tout pour remporter leur cinquième titre depuis 2015, sous les ordres de Steve Kerr et dans le sillage d'un Stephen Curry qui ne pense toujours pas à la retraite, malgré ses 37 ans.