Pour Stephen Curry, le titre NBA est plus important que la bague

La frustration doit logiquement dominer chez Stephen Curry. La saison passée, il s'est blessé en playoffs, après le premier match (gagné par les Warriors) de la demi-finale de conférence face aux Wolves. La suite ? Quatre revers de suite et une élimination. Comment ne pas être irrité par un tel scénario ?

Perdre sans combattre est peut-être la pire sensation, surtout pour un joueur en fin de carrière, qui a encore de grandes ambitions pour le prochain exercice.

« Il y a tellement de choses imprévisibles durant une saison », rappelle Stephen Curry. « On va tout simplement essayer d'être dans la première partie de tableau de la conférence Ouest, pour éviter de devoir mettre le pied sur l'accélérateur en fin de saison. On espère aussi être en bonne santé en avril. »

C'est ainsi qu'on se donne le plus de chances de se battre pour une nouvelle bague. Ce serait la cinquième pour le meilleur shooteur de l'histoire, ce qui le placerait aux côtés de Magic Johnson, Kobe Bryant ou Tim Duncan, et lui permettrait de dépasser LeBron James, Shaquille O'Neal ou son ancien coéquipier Klay Thompson.

Mais obtenir une cinquième bague, pour avoir une main totalement dorée, n'est pas la motivation principale qui porte la star de Golden State.

« Non, c'est simplement gagner. C'est ça le plus important, que ce soit la première ou la quatrième bague », confirme-t-il. « Mais il ne faut pas courir après ça. C'est le processus, le chemin qui comptent. Ça peut sembler ennuyeux et monotone mais c'est la seule façon de parvenir à ce que je souhaite faire. Je suis désormais assez âgé et sage pour poursuivre ce cheminement qui consiste à vivre pleinement chaque instant. »

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.1 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 ☆ GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 ☆ GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 ☆ GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 ☆ GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 ☆ GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 ☆ GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 ☆ GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 ☆ GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 ☆ GOS 70 32 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.