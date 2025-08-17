Stephen Curry analyse le surplace des Warriors

C'est la seule équipe à ne pas avoir recruté le moindre joueur cet été ! Depuis le 30 juin dernier, les Warriors font du surplace et c'est lié aux négociations compliquées avec Jonathan Kuminga. Ce n'est que lorsque leur jeune ailier aura décidé de prolonger, ou pas, que les dirigeants devraient officialiser l'arrivée d'Al Horford, le retour de De'Anthony Melton et la prolongation de contrat de Gary Payton II.

« C’est différent, c’est sûr », reconnaît Stephen Curry à propos de l'absence de recrutement « Mais ma confiance repose sur l’identité que nous avons su créer lors du dernier tiers de la saison régulière et durant notre parcours en playoffs. Nous avons une très bonne équipe. »

Un besoin de “quelques éléments pour franchir un cap”

En marge de son camp, le meneur de Golden State a néanmoins reconnu qu’il existait “un besoin de quelques éléments pour nous aider à franchir un cap” mais “la présence de vétérans comme moi, Jimmy (Butler) et Draymond (Green) nous permet de savoir comment nous préparer malgré l’incertitude. Nous devons être prêts à attaquer le camp en sachant que du mouvement pourrait intervenir d’ici là. Mais on contrôle ce qu’on peut contrôler.”

A 37 ans, Curry a aussi confirmé que son intersaison évoluait d'année en année, avec moins de travail pur sur le terrain, mais des entraînements « plus ciblés » et « guidés par les stats », visant à « cocher toutes les cases en termes de mouvements et de compétences utiles à [son] jeu. »

La bonne nouvelle, c'est que sa blessure à la cuisse, qui l'avait privé de la fin des playoffs, est guérie, et il est prêt à attaquer le training camp à 100%. « Je gère bien mon rythme », a-t-il conclu. « Je veux finir l’été fort… Quand vous me verrez au Media Day, je devrais être affûté et prêt à jouer. »