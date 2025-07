La retraite est toujours loin pour Stephen Curry

Surtout, ne lui parlez pas de retraite. Comme il y a un an, Stephen Curry a ainsi expliqué qu'il n'en était pas encore à penser à raccrocher, alors qu'il fêtera son 38e anniversaire au cours de la prochaine saison (mars 2026).

« Je veux juste me retrouver dans une position où je peux dire que j'ai tout donné pour tirer le maximum de ce sport » livre le meneur de Golden State. « J'espère rester en bonne santé pour avoir le choix de dire que je peux raccrocher et être en paix avec cette décision. Mais j'en suis encore loin, hein. »

Avec bientôt 17 saisons NBA au compteur, toutes disputées chez les Warriors, Stephen Curry reste donc animé par ce sport. En particulier par le fait d'entrer dans le Top 10 des meilleurs scoreurs, de remporter une cinquième bague ou de jouer avec son petit frère Seth.

« Je vois en quelque sorte les choses par périodes de deux ans » ajoute-t-il ensuite. « Il faut se donner un objectif, une motivation pour continuer. J'ai parlé avec des gars qui en sont arrivés là avant moi, ceux qui ont su pousser leur ‘prime', mais il y a eu plus de fins malheureuses que de fins réussies. »

Après avoir tout gagné en NBA et –depuis peu– avec Team USA, Stephen Curry admet avoir parfois du mal à rester pleinement focus. Notamment durant l'été.

« Pour moi, l'intersaison est la chose la plus dure, car une fois que tu entres dans le rythme des 82 matchs, c'est de la répétition et tu sais ce que tu as à faire à l'entraînement ou pendant ton repos… » révèle-t-il. « Tu adores forcément jouer, les matchs c'est le plus amusant… Tu te perds là-dedans et c'est facile… Donc si j'arrive à passer les intersaisons, c'est une bonne manière de savoir combien de temps je peux encore pousser. »

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.1 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 ☆ GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 ☆ GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 ☆ GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 ☆ GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 ☆ GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 ☆ GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 ☆ GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 ☆ GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 ☆ GOS 70 32 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.