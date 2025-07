Le Top 10 des meilleurs scoreurs de l’histoire ? Stephen Curry fait ses calculs…

Avec 25 386 points inscrits en saison régulière, Stephen Curry est actuellement à la 24e place des meilleurs scoreurs de l'histoire de la NBA. Comme il a joué trois saisons en NCAA, qu'il a mis quelques saisons à exploser dans la Grande Ligue et qu'il a été ralenti par quelques blessures, il a ainsi pris du retard dans la course au Top 10.

À 37 ans, peut-il continuer à grimper et doubler Carmelo Anthony, actuel 10e avec 28 289 points inscrits ?

« Je ne dirais pas que je m'en fiche » admet-il. « Je fais les calculs de temps en temps. Chaque fois que je rattrape quelqu'un et qu'il y a les célébrations dans les salles, comme lorsqu'on m'a dit que j'avais dépassé Jerry West, ce qui était vraiment spécial à mes yeux, c'est là qu'on se demande jusqu'où on peut aller. »

Et le « Splash Brother » d'étudier les possibilités…

« Donc je fais mes calculs. Si je tourne à 20 points de moyenne pendant deux saisons et demi, que je joue 70 matchs… Je calcule comme ça tout le temps, juste pour savoir combien de temps je dois jouer, et à quel niveau, pour rattraper le sommet de la liste » confirme celui qui est déjà le meilleur scoreur de l'histoire des Warriors.

Dans une saison et demi ?

Mais pour Stephen Curry, c'est surtout un exercice mental amusant à faire à chaque fois qu'il dépasse des légendes.

« Mais je n'y pense plus jusqu'à ce que je dépasse quelqu'un d'autre. C'est simplement une façon amusante de rester dans l'instant, et de se donner une motivation, pour quelques secondes. Mais ce n'est pas ce qui me poussera à continuer ma carrière. L'important, pour moi, c'est d'être au niveau nécessaire pour pouvoir jouer le titre. »

Pour ce qui est des calculs, Stephen Curry est donc à 2 903 points de Carmelo Anthony et du Top 10 de l'histoire. S'il continue sur son rythme de la dernière saison, soit 24.5 points par match, cela donne encore 119 matchs à disputer, donc au moins une saison et demi. C'est largement faisable… à condition de rester en bonne santé.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.1 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 ☆ GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 ☆ GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 ☆ GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 ☆ GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 ☆ GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 ☆ GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 ☆ GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 ☆ GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 ☆ GOS 70 32 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.