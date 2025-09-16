Enthousiaste, Jalen Brunson ne veut pas que les Knicks se relâchent

Avec les blessures de Jayson Tatum côté Celtics et de Tyrese Haliburton côté Pacers, la conférence Est risque d'être plus ouverte que jamais la saison prochaine. Outre les Cavaliers, revanchards, et les Sixers, imprévisibles, on imagine que les Knicks ont ce qu'il faut pour viser la première place en saison régulière et les Finals en playoffs.

D'autant plus en qualité de (malheureux) finalistes de conférence en titre. Pour Jalen Brunson, l'équipe avance en tout cas dans la bonne direction.

« Je pense que notre processus et tout ce qu'on fait pour aller de l'avant ont été très bons pour nous » concède le capitaine new-yorkais. « C'est un excellent test, un bon apprentissage. Tout le monde dit qu'il faut acquérir de l'expérience et c'est justement le cas. On traverse littéralement les épreuves et les difficultés qui construisent les bonnes équipes, donc on continue dans cette voie et on trouve un moyen de franchir tout ça. »

Personne ne devra ménager ses efforts

La bonne nouvelle pour New York, c'est que les dirigeants ont décidé de privilégier la continuité cet été. Sur le terrain tout du moins, avec de légers ajustements chez les remplaçants (Guerschon Yabusele, Jordan Clarkson, Malcolm Brogdon…), alors qu'il y a tout de même eu du mouvement sur le banc, avec Mike Brown venu remplacer Tom Thibodeau.

« Je pense que l'on a franchi des étapes chaque année, avec constance » savoure Jalen Brunson. « La meilleure chose pour notre équipe, c'est cette cohésion que l'on a su créer et développer. Beaucoup nous aident dans cette aventure et le fait d'en être arrivé là aujourd'hui n'a rien de satisfaisant. J'espère que ce ne sera pas notre état d'esprit en abordant la nouvelle saison, à se dire que l'on va retourner en finale de conférence comme si de rien n'était. On doit pouvoir repasser par ce processus et continuer de progresser, de nous battre pour passer au niveau supérieur. »

Et le meneur All-Star d'ajouter, concernant la recette pour répondre aux attentes : « Ça demandera un effort de tout le monde et ce ne sera pas uniquement un petit changement ou un petit ajustement. Il va falloir, ensemble, que tout le monde mette son ego de côté et que tout le monde aille dans la même direction. »

Totale confiance en Karl-Anthony Towns

À première vue, Jalen Brunson semble prêt à prouver qu'il n'a toujours aucun mal à mettre son ego de côté, un an après avoir re-signé pour moins cher, puisqu'il ne jure que par le collectif quand il évoque ses ambitions perso.

« Tous mes objectifs individuels tournent autour de l'équipe et si tout le monde peut s'en nourrir, c'est tout ce qui m'importe » précise-t-il ainsi. « Je ne me préoccupe pas vraiment de ce qui pourrait uniquement me profiter, si ça ne nous aide pas à aller là où on veut aller. »

En bon capitaine, Jalen Brunson ne manque pas non plus d'avoir un mot pour ses coéquipiers. En particulier Karl-Anthony Towns, en difficulté lors des derniers playoffs, et dont l'arrivée il y a un an a bénéficié à tout le monde.

« Il a été phénoménal, dans le vestiaire et sur le terrain » analyse-t-il d'ailleurs. « Les choses qu'il a su réaliser en si peu de temps en tant que Knick… C'est incroyable. C'est vraiment amusant de l'avoir en tant que coéquipier et je pense que l'on sous-estime à quel point c'est un bon coéquipier. C'est bien évidemment un super joueur, mais il est aussi spécial par rapport à ce qu'il apporte dans le vestiaire, donc je suis vraiment content qu'il soit avec nous. »

Mais Jalen Brunson ne s'est pas arrêté-là au niveau des louanges : « Je pense qu'on ne peut pas vraiment le comparer. Il shoote avec tellement de facilité, sans effort, et il peut aussi créer du jeu. Il a un super toucher près du cercle, donc il est assez unique en son genre. Il s'inspire de différents styles de jeu et il se les approprie en quelque sorte. »

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 ☆ NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 ☆ NYK 65 35 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.