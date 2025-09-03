Jared McCain vise un retour pour le « training camp »

Symbole de la saison noire des Sixers, la blessure longue durée de Jared McCain, qui était l'un de leurs rares rayons de soleil (en compagnie de Guerschon Yabusele, qui va d'ailleurs beaucoup lui manquer à Philadelphie).

Fauché en plein vol dès le mois de décembre, alors qu'il s'imposait comme le favori de la course au « Rookie of the Year », le 16e choix de la Draft 2024 a ensuite dû rater les trois-quarts de la saison, à cause de sa déchirure du ménisque du genou gauche.

Depuis, on l'a donc surtout aperçu sur TikTok, et brièvement lors des Finals, mais cela devrait rapidement évoluer, puisque Jared McCain vient à bout de sa période de convalescence.

« Actuellement, je suis dans les temps » confie-t-il à ce propos. « Je n'ai pas encore discuté avec [le staff médical], pour savoir si je suis libre de tout faire, mais je m'y dirige clairement. »

En clair, on devrait revoir Jared McCain sur les parquets à l'occasion du « training camp » puis de la pré-saison (à Abu Dhabi). Il devrait ensuite rejouer en match officiel dès le 22 octobre, jour de la reprise de Philadelphie. Histoire de confirmer ce qu'il avait montré lors des premières semaines de sa carrière (15.3 points, 2.6 passes et 2.4 rebonds), aux côtés de Joel Embiid, Paul George et Tyrese Maxey qui, eux aussi, espèrent vivre une année sans pépin physique.

Jared McCain Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 PHL 23 26 46.0 38.3 87.5 0.6 1.9 2.4 2.6 1.6 0.7 1.6 0.0 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.