Des jeunes joueurs enfilent le costume de journaliste pendant les Finals

Depuis dix ans, la NBA a mis en place un « Player Correspondent Program », c’est-à-dire que des joueurs peuvent jouer les « correspondants » pendant les grands événements de la saison : la Draft, le All-Star Game et les Finals. Cette saison, Jared McCain, Jaime Jaquez Jr, Dyson Daniels et Matas Buzelis pourront enfiler le costume de journaliste pendant les quatre premières rencontres de la série entre le Thunder et les Pacers.

Les quatre jeunes rejoignent une liste prestigieuse où on retrouve par exemple Jalen Williams, Bennedict Mathurin et Myles Turner, qui seront sur le parquet à partir de jeudi soir, mais aussi Vince Carter, Donovan Mitchell, Scottie Barnes, Tyrese Maxey ou encore Paolo Banchero.

« Ce programme donne une opportunité aux joueurs de faire quatre choses », expliquait le vice-président du marketing des joueurs, Michael Levine, en 2024. « On veut qu’ils gardent la dynamique de la saison et soient dans la lumière. En deux, on veut qu’ils comprennent le business de la NBA, notamment le côté « NBA Entertainment ». Ainsi, ils voient comment sont couvertes les Finals au niveau de la diffusion télé, des photos… »

Passer de l’autre côté

Le troisième élément ? « Construire des relations. On apprend à connaître les gens, les dirigeants de la ligue, les diffuseurs, les partenaires de l’étranger », poursuit Michael Levine, avant de donner le dernier. « Enfin, ça permet de voir les Finals, ce qu’ils espèrent tous jouer. »

Pour les anciens, ça peut aussi ouvrir des vocations. Le premier joueur à avoir participé à ce programme en 2015, CJ McCollum, a toujours annoncé qu’il voulait faire carrière dans les médias après avoir pris sa retraite.

« On a des vétérans qui cherchent une première expérience dans les médias en fin de carrière, pour explorer cette piste après leur retraite. C’est une opportunité de prendre la température », décrit Michael Levine. « Channing Frye, Vince Carter, Caron Butler… Ces gars voulaient essayer et on voulait leur offrir cette opportunité. »