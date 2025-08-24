Matchs
Jared McCain : « Guerschon Yabusele va vraiment me manquer »

Publié le 24/08/2025 à 11:05

Stoppé en décembre dernier par une blessure au genou, Jared McCain reconnaît qu'il est triste de voir partir Guerschon Yabusele.

guerschon yabusele jared mccainLes Sixers auraient aimé conserver Guerschon Yabusele mais ils n'avaient pas grand chose à lui proposer… Résultat, le capitaine de l'Equipe de France a fait ses valises pour New York, où il sera l'un des principaux atouts en sortie de banc. À Philly, un joueur va particulièrement le regretter, et c'est Jared McCain, auteur d'un beau début de carrière en NBA avant d'être stoppé par une grosse blessure au genou.

« Il va vraiment me manquer, c’est l’une des meilleures personnes que j’aie jamais côtoyées », a confié McCain à Sports Illustrated. « Je pouvais aller le voir pour n’importe quoi ; beaucoup de mes coéquipiers sont comme ça, mais lui, j’étais particulièrement attiré par son énergie. Il est super gentil, c'est une très bonne personne et très agréable à côtoyer sur le terrain. C’était aussi quelqu’un qui apportait énormément d’énergie, donc je suis vraiment triste de le voir partir. »

Les deux anciens coéquipiers sont restés en contact, et ils se croiseront d'ailleurs à Abu Dhabi début octobre, avant de s'affronter à quatre reprises en saison régulière. « Je lui ai déjà parlé plusieurs fois depuis qu'il est parti, et je le verrai beaucoup à New York » se réjouit l'ancien joueur de Duke.

Par Fabrice Auclert
