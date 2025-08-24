Jared McCain : « Guerschon Yabusele va vraiment me manquer »

Les Sixers auraient aimé conserver Guerschon Yabusele mais ils n'avaient pas grand chose à lui proposer… Résultat, le capitaine de l'Equipe de France a fait ses valises pour New York, où il sera l'un des principaux atouts en sortie de banc. À Philly, un joueur va particulièrement le regretter, et c'est Jared McCain, auteur d'un beau début de carrière en NBA avant d'être stoppé par une grosse blessure au genou.

« Il va vraiment me manquer, c’est l’une des meilleures personnes que j’aie jamais côtoyées », a confié McCain à Sports Illustrated. « Je pouvais aller le voir pour n’importe quoi ; beaucoup de mes coéquipiers sont comme ça, mais lui, j’étais particulièrement attiré par son énergie. Il est super gentil, c'est une très bonne personne et très agréable à côtoyer sur le terrain. C’était aussi quelqu’un qui apportait énormément d’énergie, donc je suis vraiment triste de le voir partir. »

Les deux anciens coéquipiers sont restés en contact, et ils se croiseront d'ailleurs à Abu Dhabi début octobre, avant de s'affronter à quatre reprises en saison régulière. « Je lui ai déjà parlé plusieurs fois depuis qu'il est parti, et je le verrai beaucoup à New York » se réjouit l'ancien joueur de Duke.