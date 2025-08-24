Tyrese Haliburton et Caitlin Clark se soutiennent mutuellement

Deux mois, déjà, après sa rupture du tendon d'Achille, contractée rappelons-le lors du Game 7 des Finals, Tyrese Haliburton continue d'avancer dans la bonne direction, au niveau de sa rééducation. Censée durer une bonne année.

« Je marche avec ma botte de protection et je me rapproche du moment où je pourrai marcher en chaussure tout le temps, donc c'est enthousiasmant » confie-t-il à ce propos, confirmant qu'il pourra bientôt retirer sa botte. « Toutes les deux semaines, il y a comme une nouvelle étape, un nouvel accomplissement, donc il s'agit de petites victoires. Il y a des jours avec et des jours sans… J'essaie juste d'aller mieux. »

Pour aller mieux, Tyrese Haliburton profite de certains moments qu'il n'a pas souvent l'habitude de vivre. Comme par exemple ce camp d'entraînement à destination de quelque 300 jeunes basketteurs, dans l'Indiana. Une sorte de thérapie pour le double All-Star, fauché alors qu'il affichait un super niveau de jeu.

« Beaucoup de ces enfants viennent me voir en me disant : ‘J'étais à ce match en playoffs et cet autre match aussi…', donc c'est une manière pour moi de leur montrer que je ne suis pas une sorte de personnage mythique » s'amuse-t-il, en référence au long parcours des Pacers lors des derniers playoffs. « Ils pourraient me voir comme ça, car je sais que je pensais aussi ça quand j'avais leur âge. Donc c'est cool d'être là, face à eux, de passer du temps avec eux. J'adore. »

James Wiseman et Isaiah Jackson, ses autres soutiens

Pendant son intersaison et sa convalescence, Tyrese Haliburton passe également du temps avec Caitlin Clark, l'autre star de la ville d'Indianapolis, qui enchaîne les blessures (certes moins sérieuses) au coeur de sa deuxième saison WNBA.

« Ça craint qu'elle soit blessée depuis aussi longtemps » regrette d'abord le champion olympique 2024. « Mais le fait de pouvoir communiquer [est une bonne chose]. Même pendant sa rééducation, on travaille au même moment en salle de musculation. J'aimerais qu'elle puisse jouer, mais je pense que c'est aussi une bonne chose de pouvoir compter l'un sur l'autre en ce moment. »

Heureusement (ou malheureusement, question de point de vue…), Tyrese Haliburton peut également compter sur les présences de James Wiseman et Isaiah Jackson, ses coéquipiers dans l'Indiana, pour aborder cette épreuve délicate. Qui va quelque peu modifier le visage de l'équipe.

« On a en quelque sorte un groupe de blessés du tendon d'Achille dans le vestiaire » indique le meneur, car Wiseman et Jackson ont dû manquer la dernière saison à cause de la même blessure que lui. « Ça compte beaucoup pour moi, car on en a marre de devoir toujours se plaindre auprès des kinés. Ils font leur boulot et tout ce qu'ils peuvent, mais parfois, pouvoir parler et se plaindre aux joueurs, ça signifie beaucoup. »

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 ☆ IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 ☆ IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 34 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.