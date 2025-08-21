Et maintenant Caitlin Clark souffre de la cheville…

Absente des terrains depuis le 15 juillet dernier, Caitlin Clark ne s'entraîne toujours pas avec ses coéquipières. La faute à une blessure à l'aine, mais aussi une autre à la cheville. Selon ESPN, la star du Fever a pris un coup à la cheville gauche lors d’un entraînement plus tôt ce mois-ci.

Ce qui signifie qu'elle s'entraînait avec le reste du groupe à ce moment-là, et qu'il y a eu une rechute. Au point que, pour l'instant, Clark doit se contenter de courses et d'exercices individuels. Aucun entraînement avec contact.

Interrogé sur ces révélations sur cette blessure à la cheville, un porte-parole de la franchise a rappelé qu’il n’existait « aucun calendrier ni estimation de retour », ajoutant : « L’objectif reste le même : donner à Caitlin tout le temps nécessaire pour revenir en parfaite santé. Elle se donne à fond chaque jour pour y parvenir. »

Pour sa part, la coach Stéphanie White avait rappelé que « tant qu’elle ne peut pas reprendre l’entraînement collectif, et tant que vous ne la voyez pas à l’entraînement, le statu quo demeure. »

Pour l'instant, Clark n’a disputé que 13 matchs cette saison, et avant cette saison, elle n'avait jamais manqué de rencontres dans sa carrière, en NCAA comme en WNBA.