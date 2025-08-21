Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Et maintenant Caitlin Clark souffre de la cheville…

Publié le 21/08/2025 à 9:45 Twitter Facebook

Blessée à l'aine depuis un mois, Caitlin Clark doit aussi gérer un pépin à la cheville gauche.

caitlin clark

Absente des terrains depuis le 15 juillet dernier, Caitlin Clark ne s'entraîne toujours pas avec ses coéquipières. La faute à une blessure à l'aine, mais aussi une autre à la cheville. Selon ESPN, la star du Fever a pris un coup à la cheville gauche lors d’un entraînement plus tôt ce mois-ci.

Ce qui signifie qu'elle s'entraînait avec le reste du groupe à ce moment-là, et qu'il y a eu une rechute. Au point que, pour l'instant, Clark doit se contenter de courses et d'exercices individuels. Aucun entraînement avec contact.

Interrogé sur ces révélations sur cette blessure à la cheville, un porte-parole de la franchise a rappelé qu’il n’existait « aucun calendrier ni estimation de retour », ajoutant : « L’objectif reste le même : donner à Caitlin tout le temps nécessaire pour revenir en parfaite santé. Elle se donne à fond chaque jour pour y parvenir. »

Pour sa part, la coach Stéphanie White avait rappelé que « tant qu’elle ne peut pas reprendre l’entraînement collectif, et tant que vous ne la voyez pas à l’entraînement, le statu quo demeure. »

Pour l'instant, Clark n’a disputé que 13 matchs cette saison, et avant cette saison, elle n'avait jamais manqué de rencontres dans sa carrière, en NCAA comme en WNBA.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Fabrice Auclert
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes