Les ruptures du tendon d’Achille ? Un simple « manque de chance » selon Tyrese Haliburton

Jayson Tatum, Damian Lillard, Dejounte Murray, James Wiseman, Isaiah Jackson, Dru Smith, Da’Ron Holmes et enfin Tyrese Haliburton. Tous ces joueurs partagent un point commun : celui d'avoir subi une rupture du tendon d'Achille en 2024/25.

Huit blessés de la sorte ? Cela constitue un nouveau record sur une seule saison et, pour Tyrese Haliburton, fauché en plein Game 7 des Finals il y a tout juste un mois, c'est uniquement lié à un « manque de chance ».

« Quand des joueurs se blessent ou quand ça arrive trop souvent, il y a cette idée où tout le monde pense savoir pourquoi ça se produit » explique-t-il chez ESPN, pour sa première apparition publique depuis sa blessure. « Tout le monde pense que l'on joue trop, et ça peut être vrai, mais je ne pense pas que ça en soit la cause. »

Face à « l'épidémie » de ruptures du tendon d'Achille qui sévit depuis quelques mois, la NBA a sollicité des experts pour tenter de comprendre le problème, le mois dernier. Adam Silver pense déjà que ça n'a rien à voir avec le nombre de matchs ou de minutes, et Tyrese Haliburton partage cet avis.

« Je ne pense pas que quelqu'un ait vraiment la réponse » ajoute le meneur des Pacers. « Je pense juste que les blessures sont parfois liées à un manque de chance. Voilà ce qui s'est passé. Ça fait simplement partie du sport. »

Toute une année pour mieux comprendre le jeu

Le sport, parfois si cruel, et ce n'est pas Indiana qui dira le contraire, alors que OKC a triomphé le soir où Tyrese Haliburton a vu sa carrière basculer, avec une saison 2025/26 terminée avant même d'avoir commencé. À un moment où tout semblait aller bien pour lui, avec ses 9 points dès le premier quart-temps…

« Après le Game 6, je me suis dit que c'était terminé, que la blessure était partie, que l'adrénaline allait faire son effet et que ça allait aller pour moi » raconte-t-il ainsi. « Arrivé au Game 7, je ne ressens rien. Je me sens super bien avant le match et je pense que c'est pour ça que j'ai si bien démarré ma rencontre… Puis, évidemment, il y a eu ce qui est arrivé à la fin… »

Désormais aidé par Kevin Durant et Jayson Tatum, qui ont respectivement contracté la même blessure en 2019 et… 2025, Tyrese Haliburton entend maintenant s'appuyer sur sa convalescence pour progresser et revenir plus fort. Comme Damian Lillard, autre blessé majeur des derniers playoffs.

« Je compte bien profiter de ce moment pour continuer à développer ma compréhension du jeu » confirme le double All-Star. « Accompagner Coach Carlisle, assister aux réunions des entraîneurs, me rapprocher de Kevin Pritchard… Échanger avec toutes ces personnes et les aider. J'ai la sensation d'avoir une assez bonne connaissance du basket, donc je vais juste essayer d'aider comme je peux et je vais revenir sur le banc dès que je pourrai marcher. »

