Tyrese Haliburton va bientôt retirer sa botte de protection

Damian Lillard, Jayson Tatum et Tyrese Haliburton sont lancés, indirectement et dans des couloirs différents, dans la même course : revenir d'une rupture du tendon d'Achille. Comme les trois ont connu cette blessure dans une période très courte, on peut comparer les timings de leur rééducation.

Après les progrès observés du côté de l'ailier des Celtics et du meneur de jeu des Blazers, c'est le All-Star d'Indiana qui avance doucement mais sûrement.

« Je peux enfin marcher sans béquilles », se réjouit celui qui a posté un message sur ses réseaux sociaux jeudi pour montrer qu'il n'avait plus sa botte de protection. « J'ai des bons jours et des mauvais. Toutes les deux semaines, je franchis un nouveau cap, au niveau de ma rééducation. Je pense que dans les deux semaines à venir, on va se rapprocher du moment où je vais pouvoir être constamment en chaussures et non plus avec ma botte, pour pouvoir marcher. »

Comme Damian Lillard, le finaliste 2025 enregistre les petites victoires au quotidien car le chemin est très long.

« C'est un processus très long. Pour revenir à 100%, il faut un an », rappelle-t-il. « Là, on est à seulement six ou sept semaines. Il y a encore du temps mais chaque petit progrès est excitant. Pouvoir marcher, ça veut dire beaucoup. J'ai un superbe staff médical derrière moi, qui m'aide beaucoup. J'avance bien en ce moment. »

Feels good to have 2 shoes on again pic.twitter.com/OU4gH8uDFw — Tyrese Haliburton (@TyHaliburton22) August 14, 2025

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 ☆ IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 ☆ IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 34 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.