Sans Tyrese Haliburton, les Pacers vont changer de visage

Publié le 7/08/2025 à 11:39

NBA – Les finalistes 2025 vont disputer une saison entière sans leur meneur de jeu, leur leader, celui qui incarne et porte l'identité de l'équipe. Comment faire ?

Les Pacers ayant déjà annoncé le forfait de Tyrese Haliburton pour la saison à venir, il va falloir évoluer sans le meilleur joueur ou presque de l'équipe, en tout cas le meneur de jeu, celui qui donne le tempo, toujours très élevé à Indiana.

« Notre style, quand on regarde les Pacers, c'est de jouer vite. C'est comme ça. On est construit comme ça », rappelle Rick Carlisle. « C'est le style naturel pour Tyrese. C'est naturel aussi pour Andrew Nembhard. Pour TJ McConnell aussi, le rythme est important. Pascal Siakam s'est adapté et il faut le souligner. Vétéran, il s'est ajusté à notre tempo, à la vitesse de notre jeu. »

Le coach des finalistes 2025 précise d'ailleurs que, sans Haliburton, « Siakam va davantage porter le ballon ». Il est évident que les Pacers ne pourront pas avoir le même visage que celui des deux dernières saisons. « Notre style va être différent. Il y a des moments où ça ne sera pas très beau, ce sera très physique. On va être plus physique en défense. Les choses vont changer », prévient l'entraîneur.

La seule question que les fans se posent, c'est celle du niveau de cette équipe. Peut-elle être encore compétitive ?

« Nos fans vont vivre une saison très intéressante », estime Rick Carlisle. « L'équipe sera différente. On ne peut que trop insister sur le niveau d'un joueur comme Tyrese Haliburton. Il va beaucoup nous manquer. Les gens vont s'en rendre compte. Je sais à quel point il est très fort. Malheureusement, ça va se confirmer encore plus avec son absence. »

Par Jonathan Demay
