Mike Moser et Chase Buford arrivent sur le banc des Nuggets

Les Nuggets vont enregistrer deux renforts sur leur banc, pour épauler David Adelman, d'après les informations de HoopsHype. Il y a d'abord Mike Moser. Cet ancien joueur, qui a furtivement évolué à Boston pendant la Summer League 2014 et qu'on a aussi vu en France, à Bourg-en-Bresse, est un très proche d'Ime Udoka.

Entre 2019 et 2021, Mike Moser fut assistant à Dallas avant de rejoindre Udoka à Boston puis de le suivre à Houston en 2023. Il a donc passé plusieurs saisons auprès du coach finaliste en 2022 avec les Celtics.

Ensuite, le second renfort, c'est Chase Buford, fils de l'ancien GM des Spurs, RC Buford. Il fut coach des Sydney Kings en Australie et du Wisconsin Herd, l'équipe de G-League affiliée aux Bucks. Plus récemment, il était assistant coach à l'université de Kansas.

Les deux hommes rejoignent ainsi Jared Dudley, JJ Barea et Rodney Billups, qui vont composer le nouveau banc des Nuggets, autour de David Adelman.