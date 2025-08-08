Programme du soir : la France reçoit la Grande-Bretagne

Après avoir battu difficilement le Monténégro en Vendée, l'Equipe de France a depuis posé ses valises à Pau pour la suite de sa préparation, avec une rencontre prévue ce vendredi face à la Grande-Bretagne, un adversaire très modeste.

La veille, Freddy Fauthoux avait évoqué un nouveau groupe de 14 joueurs et la Fédération Française de Basket-ball a finalement dévoilé un effectif de 13 joueurs. Comme attendu, les cadres Elie Okobo, Isaïa Cordinier et Mam Jaiteh effectueront leur rentrée.

En revanche, par rapport au groupe qui a battu le Monténégro, manquent à l'appel Ousmane Dieng, Moussa Diabate et Frank Ntilikina, qui seront carrément absents pour l'Euro dans la foulée, ainsi que Sylvain Francisco, touché à l'épaule lundi soir et donc préservé.

À moins de trois semaines de l'ouverture du tournoi, les Bleus se rendront ensuite en Espagne pour poursuivre leur préparation et y affronter la Roja (14 août). Puis les Espagnols viendront à Paris pour le “match retour” (16 août), avant un duel avec la Grèce à Athènes pour conclure (24 août).

Télévision : La Chaine L'Equipe à 21h00

Crédit photo : Sofia Hamioui