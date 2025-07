Revenir dans sa franchise de cœur, une longue tradition NBA

Il y a des histoires presque trop bien écrites. Des scénarios que l'on croirait imaginés pour le cinéma. Le retour de Damian Lillard à Portland, là où il avait débuté pour devenir un joueur majeur de la ligue s'inscrit dans la lignée des « homecomings », ces retours « à la maison » de grands joueurs NBA.

Pour certains, il s'agissait de reprendre un chapitre de leur carrière laissé inachevé. Pour d'autres, une manière d'écrire des dernières lignes avant de raccrocher. Avec son contrat de trois ans mais une incertitude totale sur son niveau de jeu à son retour après sa grave blessure au tendon d'Achille, nul ne sait quelle voie empruntera « Dame ».

Les retours triomphaux

Qui dit comeback dans sa franchise de cœur dit forcément à LeBron James. Après une rupture avec fracas suite à « The Decision » et son départ vers Miami, James passe de l'enfant chéri de Cleveland au statut de héros déchu. « LBJ » revient quatre ans après avoir quitté les Cavaliers et renoue aussitôt avec son public, là où il est né et où sa légende a débuté. Son titre en 2016, le premier de l'histoire de la franchise, et son cri « Cleveland, this is for you ! » resteront comme le symbole de ce deuxième acte dans l'Ohio.

Comme LeBron James, son acolyte Dwyane Wade a bouclé la boucle en revenant à Miami, là où il avait passé les 13 premières saisons de sa carrière. Récupéré dans un échange par Pat Riley, il joue ses 93 derniers matchs avec Miami et part sur une bonne note.

Il n'a toutefois pas fait aussi fort question palmarès que Jason Kidd et Derek Fisher. De retour à Dallas à 34 ans, onze saisons après avoir quitté le Texas, le premier s'impose aussitôt comme un vétéran précieux et participe activement au titre des Mavericks en 2011. Dans l'ombre du duo Shaq – Kobe avec qui il a gagné trois titres, Derek Fisher quitte, lui, Los Angeles pour obtenir plus de responsabilités. Après trois ans entre Golden State et Utah, il retrouve les Lakers en 2007 et décroche deux nouvelles bagues en soutien de Kobe Bryant et Pau Gasol.

S'il n'a pas connu autant de succès collectif ou individuel, Elvin Hayes a également connu un retour singulier à Houston. Il n'y avait pourtant passé qu'une seule saison en 1971-1972 après le déménagement des Rockets de San Diego – qui l'avait drafté en première place en 1968 – à Houston. Mais très attaché à la franchise, il demande à y faire le retour après neuf saisons chez les Bullets. Elbin Hayes effectuera les trois dernières saisons de sa carrière à Houston, là où il avait joué à l'université.

Un dernier tour et puis s'en va

Au-delà des stats ou des bilans collectifs, certains retours ont marqué des carrières et les franchises. Celui d'Allen Iverson aux Sixers en 2009/10 est riche en émotions, alors que la fin de carrière de « AI » est plutôt tirste entre les Pistons et les Grizzlies. Il n'y jouera que 25 matchs de plus, loin des standards exceptionnels de ses dix premières saisons à Philadelphie, et tire sa révérence sur d'ultimes ovations.

Kevin Garnett aura, lui, passé ses deux dernières saisons à Minnesota dans un rôle de vétéran pour entourer la nouvelle génération des Wolves (Andrew Wiggins, Karl-Anthony Towns, Zach LaVine). Épuisé, vidé même par le décès de Flip Saunders, il raccroche un an avant la fin de son contrat et conservera une grosse amertume envers le propriétaire de la franchise Glen Taylor.

D'autres grands joueurs ont tenu à porter une dernière fois le maillot de leur équipe chérie, comme Scottie Pippen, retraité avec les Bulls en 2004 après une ultime saison plombée par les blessures (23 matchs joués seulement). 23, le même nombre de matchs joués par Tayshaun Prince, le temps d'un dernier passage à Detroit en 2014/15, même s'il disputa une ultime saison avec les Wolves. Autre légende des Pistons des années 2000, Chauncey Billups était revenu un an plus tôt jouer les 19 derniers matchs de sa carrière.

A la manière du Detroit champion 2004, certaines ères sont restées ancrées dans la mémoire de franchises, les trajectoires de leurs joueurs phares avec. Comme Chris Mullin, venu disputer sa dernière saison à Golden State en 2001 une dizaine d'années après l'apogée du “Run TMC” des Warriors.

Les fins oubliables

Pour d'autres joueurs en revanche, renouer avec l'équipe qui a le plus marqué leur vie de basketteur n'a pas franchement été couronné de succès sportif, comme d'estime. Lamar Odom a bien pu jouer 82 matchs pour sa dernière année avec les Clippers en 2012/13, mais au coeur d'une fin de carrière aux airs de descente aux enfers. Qui se souvient réellement des dix derniers matchs de Steve Francis, revenu à Houston – où il avait disputé ses cinq premières saisons – en 2007/08 avant de disparaître du circuit NBA ? Ou des neuf derniers matchs de Chris Webber avec les Warriors, avec lesquels il aura passé deux saisons, la première et la dernière de sa carrière, quand son genou gauche ne répondait plus ?

Les blessures ont aussi limité l'impact de Bernard King, revenu à New Jersey où il avait joué ses deux premières saisons à 36 ans après une saison blanche pour ne disputer que 32 rencontres quelconques. En bout de course, Vlade Divac n'en aura, lui, disputé que 15 pour son dernier exercice avec les Lakers, en 2004/05, neuf ans après avoir fait partie de l'échange avec les Hornets autour de la draft de Kobe Bryant.

Et que dire de Joe Johnson, signé pour un contrat de dix jours par les Celtics en 2021/22, près de vingt ans après avoir été drafté par Boston et échangé dès sa saison rookie chez les Suns ? L'arrière disputa un dernier match pour un dernier panier et un ultime au revoir, à 40 ans.