Sérieuse rechute pour Julius Randle

À voir leur réaction sur le banc, les assistants des Wolves n’ont pas aimé ce tir. Anthony Edwards venait de fixer et de ressortir le ballon sur Julius Randle. Ce dernier, avec 20 secondes à jouer en cette fin de 3e quart-temps, et surtout 16 sur la possession des Wolves, a envoyé un shoot trop long.

Shai Gilgeous-Alexander, lui, ne manquera pas la cible sur la possession suivante pour offrir avant le buzzer cinq points d’avance à sa formation, qui allait finir par s’imposer pour se rapprocher un peu plus de la finale NBA. Cette tentative manquée par l’intérieur des Wolves résume bien sa soirée.

« Je pense avoir pris mon premier tir en seconde mi-temps quand il restait à peine 20 secondes dans le troisième quart-temps », remarque justement le gaucher, étrangement passif dans cette période. Quelques minutes plus tard, il tentait à nouveau sa chance à 3-points, vainement, prenait son rebond et allait défier Chet Holmgren dans la raquette. Sans succès non plus.

Laissé sur le banc en fin de match

À huit minutes de la fin du match, Chris Finch décidait de se passer de lui. Il ne rentrera que dans les dernières secondes de jeu, dans le cadre des changements « attaque – défense » avec l’espoir de revenir au score en échangeant les lancers-francs.

« Il n’a clairement pas fait un grand match. Le banc a été vraiment, vraiment bon. Alors je suis resté avec eux. Ils se trouvaient des tirs les uns pour les autres, ils ont extrêmement bien tiré à 3-points. C’est sur ces gars-là qu’on a choisi de miser à ce moment-là », justifie le technicien en pensant aux… 64 points apportés par ses remplaçants.

Julius Randle s’est contenté de 5 points – son plus faible total en carrière en playoffs – à 1/7 aux tirs dont 0/3 de loin, 7 rebonds, 3 passes et 5 ballons perdus en 28 minutes. « C’est comparable au Game 2. En restant statique, trop passif. Je ne sais pas… », tente d’analyser le joueur de 30 ans, limité à 6 points (2/11) dans le 2e match.

« J’ai surtout passé mon temps à regarder. Je dois trouver un moyen de m’impliquer davantage dans le jeu. Je dois réussir à me placer pour être plus agressif, plutôt que de rester là, à regarder ou juste essayer d’aller au rebond », poursuit l’intérieur, qui semble un peu perdu dans le schéma offensif de son équipe dès qu’il est pris à deux. Il assure toutefois qu’il ne vise pas les coachs : « J’assumerai toujours la responsabilité. C’est à moi de trouver la solution en premier. »

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.3 2016-17 LAL 74 29 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 27 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.5 16.1 2018-19 NOP 73 31 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.8 0.6 21.4 2019-20 NYK 64 33 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 ☆ NYK 71 38 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NYK 72 35 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.8 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 ☆ NYK 77 36 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 2023-24 ☆ NYK 46 35 47.2 31.1 78.1 2.2 7.0 9.2 5.0 2.7 0.5 3.5 0.3 24.0 2024-25 MIN 69 32 48.5 34.4 80.6 2.1 5.0 7.1 4.7 2.5 0.7 2.8 0.2 18.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.