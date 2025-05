Le duo Shai Gilgeous-Alexander – Jalen Williams place le Thunder à une victoire des Finals !

Deux jours après perdu de 42 points, le Thunder entame le match avec intensité. Jalen Williams et Shai Gilgeous-Alexander marquent chacun 13 points, mais c’est leur défense qui leur permet de faire un premier écart. Malgré des Wolves à plus de 60% de réussite aux tirs, leur pression défensive provoque sept balles perdues, dont trois de Julius Randle (5 points, 1/7 aux tirs, 5 ballons perdus). Dans un premier quart temps où les deux équipes sont adroites à 3-points, c’est Oklahoma City qui fait la course en tête (37-30).

Une nouvelle interception de Jalen Williams semble confirmer la tendance du début du match, mais la défense de Minnesota se réveille. Dans le sillage de Nickeil Alexander-Walker (23 points, 5/8 à 3-points) et de Terrence Shannon Jr, ils reviennent à -4 (43-39). Le rookie continue sur sa lancée du Game 3 mais perd deux ballons de suite qui stoppent le momentum des Wolves. Rudy Gobert (13 points, 9 rebonds) rate lui deux lancers-francs et OKC s’engouffre dans la brèche. Deux 3-points de Cason Wallace et Shai Gilgeous-Alexander recreusent l’écart (62-53).

Malgré le duo Anthony Edwards (16 points, 6 passes, 5 ballons perdus) – Julius Randle limité à 6 tirs et 9 points, 13 ballons perdus, et 11 rebonds offensifs concédés, les Wolves manquent plusieurs occasions de revenir à une possession. Au contraire, c’est Chet Holmgren (21 points, 7 rebonds) qui les garde à distance avant la mi-temps (65-57).

Minnesota relève la tête

Pour éviter de retourner à OKC dos au mur, le trio Rudy Gobert – Mike Conley – Anthony Edwards lance un 9-3 pour ramener son équipe à deux longueurs dès les premières minutes du troisième quart-temps (68-66). Jalen Williams remet immédiatement Minnesota dans les cordes, mais les Wolves ne se débinent pas. Trois stops, dont un contre de Jaden McDaniels (22 points) pour stopper un deux-contre-un, et deux 3-points de Donte DiVincenzo (21 points) terminent un 11-2 qui ramène Minnesota à égalité (79-79) !

Dans le dur, le Thunder ne panique pas. Cason Wallace à mi-distance, puis Alex Caruso à 3-points stoppent l’hémorragie. Un marché évitable d’Alexander-Walker débouche sur un dunk autoritaire d’Holmgren. Tout est à refaire pour les Wolves et il faut toute l’agressivité d’Anthony Edwards vers le cercle pour limiter la casse (90-85).

Le « Big Three » du Thunder fait la différence

Si Chet Holmgren et Jalen Williams font mouche de loin pour mettre la pression sur Minnesota, Nickeil Alexander-Walker leur répond au cercle et de loin pour garder les Wolves dans le coup (103-100). Les hommes de Chris Finch ne parviennent pourtant jamais à repasser devant tant le Thunder trouve toujours la parade. Un tir à mi-distance de SGA, suivi de deux fautes offensives provoquée par Lu Dort et Shai Gilgeous-Alexander débouchent sur cinq points de Chet Holmgren. En 80 secondes, OKC repasse à +9 (109-100) !

Dos au mur, les Wolves trouvent encore le moyen de revenir. Edwards, DiVincenzo et McDaniels mettent dedans à 3-points pour revenir à deux longueurs, mais Alex Caruso et Jalen Williams sur deux passes décisives de SGA continue de climatiser le Target Center (116-109). Minnesota a beau tenter le tout pour le tout, cinq points de Jalen Williams et un contre d’Holmgren semblent sceller la victoire d’OKC (123-116).

Avec une minute dix au chrono, les Wolves marquent 5 points de suite pour se donner une dernière chance, mais Gilgeous-Alexander, sur la ligne des lancers francs, permet à OKC de remporter ce Game 4 de folie !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams du début à la fin. Le MVP et son coéquipier, sélectionné dans la 3e All-NBA Team, ont rendu une copie quasi parfaite lors de ce Game 4 à l’extérieur. Après un Game 3 difficile, ils ont tous les deux répondu de la meilleure des façons. Ce sont eux, avec 13 points chacun, qui ont donné le tempo en premier quart-temps. Ils ont gardé leur équipe devant au score pendant tout le reste du match, répondant encore et toujours aux assauts répétés des Wolves. Les deux joueurs ont marqué 25 des 38 points du Thunder en dernier quart-temps pour terminer le boulot.

– 20 ballons perdus et 19 rebonds offensifs concédés par Minnesota. Les Wolves peuvent s’en mordre les doigts. Malgré 20 ballons perdus qui ont donné 22 points au Thunder, et 24 points concédés sur 19 rebonds offensifs, Minnesota était à une possession d’envoyer le match en prolongation. Il est cependant quasiment impossible de battre cette équipe d’OKC en leur donnant autant de munitions supplémentaires (+11), même à 44% à 3-points.

– Anthony Edwards et Julius Randle pris par la tenaille du Thunder. Les statistiques d’Anthony Edwards (16 points, 5/13 aux tirs, 6 passes, 5 ballons perdus) et de Julius Randle (5 points, 1/7 aux tirs, 5 ballons perdus) montrent leur manque de réussite et de scoring, en particulier si on le compare à SGA et Williams de l’autre côté. La défense d’OKC a toutefois forcé ses adversaires à faire confiance à leurs coéquipiers en leur montrant deux ou trois joueurs en aide dès qu’ils avaient le ballon. Donte DiVincenzo, Jaden McDaniels et Nickeil Alexander-Walker ont fait le taf, marquant chacun plus de 20 points, mais à ce stade de la compétition, Minnesota avait besoin d’un tout petit plus de ses deux stars.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.