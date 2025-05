Le MVP de la nuit | Julius Randle a tenu sa promesse

« À titre individuel, je dois mieux jouer. Je ne peux pas finir un match avec seulement trois rebonds ». C’est ce qu’avait déclaré Julius Randle après le Game 1 perdu face aux Warriors, et l’intérieur a tenu promesse dans la deuxième manche avec un match plein à 24 points, 11 passes et 7 rebonds.

Depuis son arrivée en NBA, on loue sa capacité à jouer en « point forward » et à créer sur le jeu de transition, et cette nuit, il a parfaitement servi ses coéquipiers.

« C’est quelque chose que j’ai remarqué en regardant les vidéos. J’avais fait de bonnes lectures lors du dernier match, mais on n’était pas en rythme » explique-t-il à propos de son total de passes. « Aujourd’hui, on l’était un peu plus. Parfois, lors du match précédent, j’ai peut-être trop cherché à faire la passe alors que j’aurais pu prendre mes tirs. J’ai essayé de trouver un meilleur équilibre. Mais tout le mérite en revient à mes coéquipiers, ils ont mis leurs tirs, étaient bien placés — comme au Game 1 — sauf que cette fois on les a mis. »

Un match « à la Kevin Garnett »

La performance de Julius Randle est d’ailleurs rare dans l’histoire des Wolves, puisqu’il n’est que le 5e joueur à finir un match en playoffs avec au moins 20 points et 10 passes, et il n’est que le 3e joueur à finir avec de tels totaux et 5 passes. Les deux autres sont Kevin Garnett et Terrell Brandon, et c’était il y a plus de 20 ans !

« C’est une belle statistique, et je suis en belle compagnie. Mais il faut gagner la série. Les stats, c’est bien, mais on est là pour sortir les Dubs » répond-il.

Opposé à Draymond Green, Julius Randle a pris le dessus par sa lecture du jeu, mais aussi sa puissance et sa technique. Comme sur ce And-1 en première mi-temps où il enrhume son adversaire sur une feinte pour aller marquer avec la faute malgré Buddy Hield venu en aide.

« J’ai beaucoup de respect pour Draymond, pour ce qu’il a accompli. Personnellement, je n’ai jamais eu de souci avec lui. Il y a toujours eu un respect mutuel entre nous » précise-t-il d’abord. « Il faut le faire bosser des deux côtés du terrain. Il est très bon passeur et créateur en attaque, donc il faut le faire bosser. Et en défense, il est partout. Il faut l’impliquer sur plusieurs actions, courir, aller au rebond… Tout ce qui peut lui faire dépenser de l’énergie. Comme tous les grands joueurs. »

À l’arrivée, le travail de sape de Julius Randle a payé, et pour conclure sa performance, il s’est offert un gros dunk à deux mains après avoir joué la carotte. Un peu le symbole de la victoire écrasante des Wolves.