Comment le Thunder peut-il mieux limiter Nikola Jokic ?

Au fil des saisons, et comme pour LeBron James lors de ses plus années ou encore Stephen Curry, toute la NBA a compris qu’il n’existait pas de solution miracle pour contenir Nikola Jokic.

Le triple MVP est trop fort, trop intelligent, trop dominant pour être simplement éteint. Même la meilleure défense de la ligue, le Thunder, s’est cassée les dents dans le Game 1 en voyant le Serbe inscrire 42 points.

« Il est dur à arrêter, pour quiconque », résume Mark Daigneault. « Il demande beaucoup d’énergie. C’est un grand joueur. La taille de Chet Holmgren peut être utile. C’est une bataille entre la taille et la puissance, mais on a confiance. On se sent bien avec Isaiah Hartenstein, on a aussi des extérieurs à mettre sur lui. »

Ne pas craindre les contacts et les coups de sifflet

C’est vrai qu’avec des Alex Caruso ou Lu Dort, en plus des deux intérieurs cités par le coach du Thunder, Oklahoma City a peut-être les meilleures armes pour réussir cette mission impossible. Mais pour ça, Chet Holmgren doit monter d’un cran car il a été dominé dans la première manche, en étant bien trop tendre.

« Il ne faut pas avoir peur de prendre des fautes sinon on le laisse se promener et faire ce qu’il veut. C’est évident que j’ai essayé de ne pas faire de fautes. J’en ai fait quelques-unes que j’aurais pu éviter et il faut vivre avec certaines, car c’est physique », commente le jeune intérieur du Thunder, qui a vu Nikola Jokic marquer 18 points à 8/13 au shoot face à lui.

Même si la stratégie d’Oklahoma City semble être de ne pas trop aider sur Nikola Jokic pour ne pas libérer ses coéquipiers, dans le Game 2, Chet Holmgren va devoir être plus tranchant et plus solide physiquement.

« Mon état d’esprit, peu importe ce que ça donne, que ce soit bon ou mauvais, joli ou moche, c’est d’être responsable et de progresser », poursuit ainsi Chet Holmgren. « Je dois me regarder dans la glace et être meilleur dans ces situations. Je dois regarder les images et aussi être dans l’action. Dans le basket, il faut être au bon endroit au bon moment. Si on n’est pas dans l’action, on va alors regarder l’action se faire. »

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 9.9 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 ☆ DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.2 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 ☆ DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 ☆ DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 ☆ DEN 70 37 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.