Le MVP de la nuit | Nikola Jokic, « le meilleur joueur de la planète »

Sans doute que Shai Gilgeous-Alexander sera élu MVP dans quelques jours, et les votes sont déjà clos, mais Nikola Jokic a rappelé à tout le monde qu’il signe la meilleure saison de sa carrière, avec une saison régulière terminée en triple-double. Auteur de 26 points en seconde période pour mener ce comeback à OKC, le Serbe termine la partie avec 42 points à 15 sur 29 aux tirs, 22 rebonds, 6 passes et 2 contres. On lui pardonne les sept balles perdues…

« L’équipe voulait que je sois plus agressif, et j’ai tout essayé pour qu’on gagne » explique-t-il en bord de terrain, avant d’évoquer le scénario du match. « On fait des erreurs, on est mené, et on fait encore des erreurs stupides, mais on trouve un moyen de gagner. C’est la description de cette équipe : trouver un moyen de gagner ! ».

Décisif par ses rebonds offensifs et les secondes chances offertes à ses partenaires, Nikola Jokic n’est que le 4e joueur de l’histoire à terminer une rencontre de playoffs avec au moins 40 points, 20 rebonds et 5 passes ! Les autres se nomment Wilt Chamberlain, Shaquille O’Neal et George McGinnis.

Une faute Flagrante 1 au plus mauvais moment

Et que dire de son dernier quart-temps ! Face à la meilleure défense du pays, et la paire Holmgren-Hartenstein, le triple MVP cumule 18 points à 4 sur 6 au tirs, dont 2 sur 3 à 3-points, avec un 8 sur 10 aux lancers-francs pour un +/- de +10. On pourrait ajouter à cette ligne de stats sa faute Flagrante pour son coup de coude sur Lu Dort.

Il n’est pas passé loin de la correctionnelle… et c’était sa cinquième du match avec six minutes à jouer !

« Il a réalisé quelques incroyables finitions près du cercle » note David Adelman. « Mais le plus important pour nous, c’est qu’il a finalement commencé à mettre des 3-points. Avec leur manière de nous attendre dans la raquette, cela les a obligés à effectuer des rotations sur des espaces plus larges, et ce qui l’a mis dans des situations de un-contre-un où il peut vraiment s’en sortir : dribbler, se retourner, marquer dans la raquette… Le fait qu’il joue dans l’axe du terrain plutôt que sur le poste bas complique les choses, car il faut alors amener des aides défensives depuis 4 ou 5 mètres, alors que lorsqu’il est sur le poste bas, la défense est déjà en place, prête à faire les rotations et à l’empêcher de jouer. »

Westbrook en reste sans voix

Et puis il y a cette nouvelle gueulante lors d’un quart-temps, au moment où tout allait mal. Véritable assistant de David Adelman, Nikola Jokic a encore été partout, sur le terrain et sur le banc. Un énorme patron, un immense leader par l’exemple, et c’est ce que retient Russell Westbrook.

« C’est le meilleur joueur de la planète ! Un match à 40 points, 20 rebonds… » soupire-t-il. « Il cherche des solutions et s’adapte même pendant le match. Il parle tout le temps, on échange en permanence. Et il pense même qu’il peut mieux jouer, ce qui est fou. On essaie juste de rendre le jeu plus facile pour lui. »