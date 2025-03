Shai Gilgeous-Alexander peut-il encore perdre le trophée de MVP ?

Alors que le Thunder a validé la première place de la conférence Ouest, et a même pris la tête de la NBA suite à la série de défaites des Cavaliers, Shai Gilgeous-Alexander file vers le trophée de MVP.

Meilleur scoreur de la ligue avec une redoutable efficacité pour un meneur/arrière de son profil, « SGA » semble avoir validé tous les arguments individuels et collectifs pour soulever son premier trophée Michael Jordan, et ce même si Nikola Jokic a réalisé une saison individuelle exceptionnelle sur le plan statistique.

Owen Phillips, qui suit l’évolution des cotes des joueurs pour le trophée de MVP depuis le début de la saison, avait noté que le match à 30-20-20 du « Joker » avait relancé la course… sauf que, depuis, Shai Gilgeous-Alexander a remis un coup de collier, et les dernières absences du pivot de Denver ont sans doute validé l’issue.

En continuant le graphique, on voit ainsi que les chances de victoires du leader du Thunder n’ont jamais été aussi hautes selon les bookmakers, qui sont une bonne indication des tendances générales.

Sur 63 matchs d’affilée à plus de 20 points !

Actuellement, Shai Gilgeous-Alexander a ainsi plus de 83% de chances de remporter le trophée de MVP, contre 17% pour Nikola Jokic, les chances de Giannis Antetokounmpo, le troisième homme de la course, étant désormais nulles. Un pourcentage qui n’a jamais été aussi haut, et qui devrait continuer de monter dans les prochains jours.

C’est pourtant le pivot des Nuggets qui menait la course jusqu’en décembre, avant de se faire doubler lors du passage à la nouvelle année, et d’être distancé mi-janvier, après la démonstration de « SGA » face aux Cavs.

Autre argument en faveur de Shai Gilgeous-Alexander : sa série en cours de 63 matchs consécutifs à plus de 20 points cette saison. Seuls Wilt Chamberlain (80, deux fois), Oscar Robertson (76), Michael Jordan (69) et Kevin Durant (64) ont fait mieux sur une saison. Et comme il reste encore 12 matchs à disputer pour Oklahoma City…

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 67 34 52.8 37.4 90.1 0.9 4.2 5.1 6.3 2.2 1.8 2.5 1.0 32.9 Total 453 33 50.2 35.4 86.1 0.8 4.0 4.8 5.1 2.3 1.4 2.3 0.8 24.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.