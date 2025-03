Derrick White n’aurait pas dû repousser son rendez-vous chez le dentiste…

Les dents de Derrick White font encore parler d’elles. Et ce sont les mêmes en plus ! On se souvient que, lors du Game 5 des Finals 2024, l’arrière de Boston avait perdu des dents sur le parquet du TD Garden. Il était passé par la case dentiste dans la foulée, pour se faire poser des dents temporaires, avant des définitives plus tard.

Ce « plus tard » était en février, avec un rendez-vous fixé mais finalement manqué. Pas grave ? Jusqu’à ce match contre Philadelphie et ce choc contre Kelly Oubre Jr, qui a provoqué la chute de ces fameuses dents temporaires…

« Ce n’était pas beau donc heureusement, j’ai pu me couvrir la bouche immédiatement. Heureusement aussi, les dents étaient juste là donc j’ai pu les récupérer », raconte-t-il après être revenu sur le parquet suite à cet incident, ayant terminé cette partie avec 12 points et 6 passes. « J’étais surpris de le voir revenir, mais c’est un compétiteur. Il déteste ne pas jouer et veut toujours être sur le terrain », glisse Jayson Tatum.

Un sourire « Ultra White »

C’est une bonne piqûre de rappel : il ne faut plus procrastiner… « J’étais censé aller chez le dentiste il y a deux semaines. Mais j’ai sans cesse repoussé mon rendez-vous pour obtenir mes dents permanentes. Je vais y aller ce vendredi et ça ira », reconnaît et annonce dans la foulée Derrick White.

Celui qu’on pourrait désormais surnommer « Ultra White », en référence à une vieille publicité dont les plus anciens se souviendront sûrement, offre également une leçon pour tous les enfants du monde.

« Il était censé aller chez le dentiste il y a deux semaines et il a manqué le rendez-vous. Les enfants, voilà pourquoi il faut toujours aller à son rendez-vous chez le dentiste. Sinon, on peut prendre un coup au visage et perdre ses dents », s’amuse Luke Kornet.

Derrick White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAN 17 8 48.5 61.5 70.0 0.3 1.2 1.5 0.5 0.5 0.2 0.4 0.2 3.2 2018-19 SAN 67 26 47.9 33.8 77.2 0.5 3.2 3.7 3.9 2.2 1.0 1.4 0.7 9.9 2019-20 SAN 68 25 45.8 36.6 85.3 0.5 2.8 3.3 3.5 2.2 0.6 1.3 0.9 11.2 2020-21 SAN 36 30 41.1 34.6 85.1 0.4 2.6 3.0 3.5 2.5 0.7 1.2 1.0 15.4 2021-22 * All Teams 75 29 42.1 31.2 86.4 0.5 3.0 3.5 4.9 2.3 0.9 1.6 0.8 13.2 2021-22 * SAN 49 30 42.6 31.4 86.9 0.5 3.0 3.5 5.6 2.4 1.0 1.8 0.9 14.4 2021-22 * BOS 26 27 40.9 30.6 85.3 0.5 2.9 3.4 3.5 2.2 0.6 1.2 0.6 11.0 2022-23 BOS 82 28 46.2 38.1 87.5 0.6 2.9 3.6 3.9 2.2 0.7 1.2 0.9 12.4 2023-24 BOS 73 33 46.1 39.6 90.1 0.7 3.5 4.2 5.2 2.1 1.0 1.5 1.2 15.2 2024-25 BOS 58 34 44.7 39.2 84.2 0.9 3.4 4.3 4.3 1.8 0.9 1.6 1.0 16.3 Total 476 28 44.9 36.9 85.3 0.6 3.0 3.6 4.1 2.1 0.8 1.4 0.9 12.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.