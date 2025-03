Paul George conscient que sa fenêtre pour le titre se referme

« Tout s’alignait parfaitement. Par rapport à là où ils en sont et là où ils essaient d’aller et là où j’essaie d’arriver également. Je pense qu’on a vraiment une chance. » Sept mois après cette déclaration, faite au moment de son arrivée à Philadelphie, les événements semblent s’être « alignés » pour les Sixers et Paul George. Mais pas dans le sens où l’ailier l’entendait…

Minée par ses blessures et celles de Joel Embiid, finalement sur la touche jusqu’à la fin de l’exercice, la saison des Sixers tourne ainsi au fiasco. Affichant une dynamique en cours de 10 revers en 11 sorties, les hommes de Nick Nurse ont même été légèrement distancés dans la course au « play-in ». Avec le même bilan que les Nets (21 victoires – 39 défaites), ils ne pointent qu’à la 12e place à l’Est.

Alors que Joel Embiid (30 ans) et surtout Tyrese Maxey (24 ans) ont encore des années devant eux, l’ailier de 34 ans, dans sa 15e saison dans la Grande Ligue, est conscient que sa fenêtre pour le titre commence à se refermer.

« Chaque année est une année que je ne peux pas rattraper. Mais je pense aussi à moi. Je n’ai pas été en très bonne santé cette saison. Beaucoup de choses se sont passées et auxquelles j’ai essayé de faire face. Je comprends. Pour moi aussi, c’est frustrant que ces choses continuent d’arriver, sachant que cette fenêtre se ferme », formule-t-il.

Trois finales de conférence disputées

Malgré les nombreux soucis de santé depuis le début de sa carrière, « PG » a participé à 11 campagnes de playoffs. Dont trois terminées en finale de conférence, avec les Pacers en 2013 et 2014, et avec les Clippers en 2021. Mais jamais une finale, et sauf renversement inimaginable, ce ne sera pas pour cette année non plus.

Auteur de l’une de ses plus faibles campagnes en carrière au « scoring » (16.5 points), Paul George n’a encore pas été épargné pour les pépins physiques cette saison. Entre un tendon déchiré à un doigt gauche, une hyperextension du genou gauche, en passant par des douleurs à l’aine et à la cheville droite…

« Tout ce qu’on peut faire, c’est nous tourner vers le jour suivant et faire de notre mieux. Cela peut paraître cliché, mais c’est en quelque sorte la façon dont j’aborde la situation. J’essaie simplement d’être en bonne santé et d’être le plus disponible possible », affiche Paul George dont le discours aura du mal à consoler les fans des Sixers.

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 34 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHL 40 33 43.3 36.3 81.4 0.6 4.7 5.3 4.3 2.5 1.8 2.6 0.5 16.4 Total 907 34 44.0 38.4 85.3 0.8 5.4 6.3 3.7 2.7 1.7 2.7 0.4 20.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.