Tom Thibodeau se passe de Mikal Bridges en fin de match

Début du dernier quart-temps entre les Knicks et le Heat. Les premiers, derrière depuis le début de match, le sont encore, avec six points de retard. Tom Thibodeau décide alors de lancer Landry Shamet à la place de Mikal Bridges. On imagine que ce sera pour quelques minutes. Finalement, l’ailier va jouer 27 secondes dans ce quatrième quart-temps !

« Il faut aider l’équipe, peu importe la manière. Certains soirs, c’est la soirée d’un autre et c’est sur ce gars-là qu’il faut s’appuyer. Si on place l’équipe avant tout le reste, alors on fait ce choix », se justifie Tom Thibodeau.

Il faut dire que, à ce moment du match, l’ailier de New York affiche 5 points et un vilain 2/10 au shoot. Le coach préfère ainsi se tourner vers Miles McBride, qui joue l’intégralité du dernier acte et marque 5 points dans cet effort qui va permettre aux Knicks d’arracher la prolongation.

Même si McBride n’inscrit aucun point dans ces cinq minutes supplémentaires, il ne sort quasiment pas durant cette prolongation, puisque Mikal Bridges est limité à 30 petites secondes, pour des possessions ici ou là. En clair, l’ancien ailier des Suns et Nets aura disputé 57 secondes sur les 17 dernières minutes de la rencontre…

« C’est ce qu’on aime dans cette équipe : peu importe celui qui a le vent en poupe, on va s’appuyer un peu plus sur lui », insiste le coach sur McBride, avant d’évoquer la situation de Bridges. « Mikal est totalement engagé dans cette équipe et il fait beaucoup de sale boulot pour nous, ce qui est hautement apprécié. »

Ce n’est pas la première fois de la saison que l’ailier, dont les performances sont souvent irrégulières, est mis sur le côté dans une fin de match serrée. Fin novembre 2024, il n’avait eu le droit qu’à moins de quatre minutes en dernier quart-temps, dans une victoire très courte face aux Hornets.

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 82 30 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHX 73 28 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHX 72 33 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHX 82 35 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 * All Teams 83 36 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2022-23 * PHX 56 36 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2022-23 * BRK 27 34 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.1 2023-24 BRK 82 35 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.6 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 2024-25 NYK 59 38 49.3 35.6 72.7 0.9 2.2 3.1 3.3 1.4 1.0 1.5 0.6 17.6 Total 533 33 48.2 37.2 83.9 0.9 3.1 4.0 2.6 1.9 1.2 1.2 0.6 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.