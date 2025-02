La vie sans Victor Wembanyama est particulièrement dure pour les Spurs

C’était très prévisible évidemment et cela se confirme : le forfait de Victor Wembanyama pour la fin de saison fait beaucoup de mal aux Spurs. Depuis l’annonce du problème de santé du Français (une thrombose veineuse profonde), la franchise a perdu trois matches sur quatre.

Les deux dernières rencontres ont été perdues contre les Pelicans, qui étaient encore (mais ne le sont plus) la pire équipe de la conférence Ouest il y a quelques jours…

« Notre marge d’erreur est à zéro actuellement. Donc on doit mettre nos lancers-francs, on doit marquer quand on a un avantage, on doit être sérieux en défense. On n’a pas le droit à l’erreur en ce moment », insiste Mitch Johnson. « Un match de 48 minutes, c’est long pour nous. On doit se remettre en question pour diminuer nos erreurs. »

Sans « Wemby », les Spurs n’ont plus leur meilleur marqueur ni leur meilleur défenseur. Ils sont orphelins de leur leader, de celui qui fait peur aux équipes adverses et attire presque toute l’attention.

De’Aaron Fox et Stephon Castle très maladroits

Comment s’adapter ? Et n’existe-t-il pas un risque que les joueurs en fassent trop pour compenser ? « Tout le monde se met probablement un peu trop de pression », constate le coach, qui répondait à cette question concernant De’Aaron Fox, seulement 28 points sur les deux matches contre New Orleans, à 9/37 au shoot et avec 10 ballons perdus.

Le joueur qui souffre le plus de cette nouvelle donne, c’est Stephon Castle. Il sortait d’un All-Star Weekend mémorable pour lui et s’était imposé comme un favori pour le trophée de rookie de l’année. Le retour à la réalité est brutale : 6 points à 2/14 au shoot en 34 minutes et deux matches contre les Pelicans !

« On ne voulait pas casser notre dynamique », se justifie Mitch Johnson sur les 12 petites minutes offertes à son joueur mardi soir, car le premier quart-temps ayant été réussi, il s’est appuyé sur son cinq majeur et a réduit ses rotations. Le meneur de jeu des Spurs a alors raté son entame, entre ballons perdus et fautes commises.

« Ma première saison était faite de hauts et de bas aussi, c’est la nature de la ligue », tempère Devin Vassell pour défendre son coéquipier. « Mais il ne faut pas que cela dicte les efforts et il ne faut pas le montrer non plus. Je vais lui parler de certaines choses. Son potentiel est énorme et je sais que cela ne va lui demander qu’un match pour rebondir. Ça va aller pour lui. »