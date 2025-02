Les Spurs calent encore face aux Pelicans

Les Spurs ou l’art de perdre un (nouveau) match qui leur tendait les bras. En tête de 19 points au début du 2e quart-temps (35-16) les hommes de Mitch Johnson ont fini par s’écrouler dans la dernière période, perdue 30 à 20, pour s’incliner sur le fil (103-109). Cette fin de match mal maitrisée n’est pas sans rappeler la première rencontre face à ces mêmes Pelicans, il y a deux jours : dominés aux rebonds, les Spurs avaient vu Zion Williamson (22 points) et sa bande reprendre les commandes, juste avant la photo finish.

De’Aaron Fox trop dispendieux

Malgré tout, les Spurs ont eu les munitions pour éviter une nouvelle sortie de route : revenus à deux possessions sur un tir primé de Chris Paul à 57 secondes du terme, les Texans ont enchainé les erreurs grossières, incapables de faire les bons choix offensivement. La sixième perte de balle de De’Aaron Fox (15 points mais à 6/21 aux tirs) dans les derniers instants a définitivement scellé le sort des partenaires de Victor Wembanyama.

Passés devant pour la première fois à dix minutes de la fin sur un panier de Jordan Hawkins (83-85), les Pelicans d’un bon Trey Murphy III (24 points) ont fait rejaillir « les vieux démons » de San Antonio de la saison dernière. Sous les yeux de Tony Parker, les Spurs, incapables de tenir la distance face à des équipes présumées inférieures, se sont inclinés pour la troisième fois en quatre matchs depuis la « thrombose veineuse profonde » de Victor Wembanyama.

Sans « Wemby », les Spurs « n’ont aucune marge d’erreur »

« Nous n’avons aucune marge d’erreur », souffle Mitch Johnson, après coup. « Donc on doit mettre nos lancers francs, on doit marquer quand on a un avantage, on doit être sérieux en défense…» La fin de saison texane et ces 26 derniers matchs de saison régulière s’annoncent bien longs…

Avant de retrouver le Frost Bank Center face à OKC, dimanche, les Spurs concluront leur « Rodeo Road Trip » chez les Rockets puis chez les Grizzlies, alors que les Pelicans enchaineront par un nouveau « back-to-back », chez les Suns.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Les Pelicans ne sont plus derniers à l’Ouest ! En remportant leur 15e match en 56 rencontres, face aux Spurs, les hommes de Willie Green profitent de la victoire de Portland chez le Jazz (114-112) pour laisser la dernière place de la conférence Ouest à Utah. Cette victoire des Blazers permet, au passage, à la franchise de l’Oregon d’atteindre le cap des 25 victoires et de doubler les Spurs, désormais 13e avec 24 victoires et 32 défaites.

— Chris Paul dans le club des trois. Auteur d’une « double-double » face aux Pelicans (12 points et 10 passes), « CP3 » a rejoint Kareem Abdul-Jabbar et LeBron James dans le cercle fermé des joueurs ayant marqué plus de 500 points lors de 20 saisons différentes ou plus. Le « King » domine toujours ce classement, avec 22 saisons à plus de 500 points.

— Les Pelicans maitres de la raquette. En difficulté aux rebonds tout au long de la saison, les Pelicans ont fait forte impression dans ce domaine lors de leur « back-to-back » face aux Spurs. Renforcés par Jordan Hawkins (12 rebonds) et bien aidés par l’absence de Victor Wembanyama, ils ont pris 20 rebonds offensifs (pour 61 prises, au total) et inscrit 66 de leurs 109 points dans la raquette.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.