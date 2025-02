Programme de la soirée | Guerschon Yabusele recroise les Celtics

Après le séisme causé par le transfert de Luka Doncic aux Lakers, place aux terrains avec six rencontres. En « prime time », on retrouve justement les Mavericks à 21h30 sur beIN Sports 1 pour leur déplacement à Cleveland. Anthony Davis ne sera évidemment pas en tenue. D’autant qu’il est à l’infirmerie.

Avant cela, les Pistons accueillent les Bulls dans une affiche intéressante dans la course aux playoffs. Après deux revers de suite, les Clippers chercheront à se relancer, et ce sera à Toronto et visible sur beIN Sports Max 4. Méfiance car les Raptors sont en forme. Même objectif pour les Bucks, et ce sera encore plus compliqué puisqu’ils reçoivent les Grizzlies qui peuvent passer 2e à l’Ouest en cas de victoire.

Quant aux Sixers, ils accueillent les Celtics, une formation semble-t-il intéressée par Guerschon Yabusele.

Programme complet

21h00 | Detroit – Chicago

21h30 | Cleveland – Dallas (beIN Sports 1)

21h30 | Toronto – LA Clippers (beIN Sports Max 4)

00h00 | Philadelphie – Boston

02h30 | Milwaukee – Memphis