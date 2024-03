Jalen Brunson va très bien, merci pour lui

Face aux Cavaliers, Jalen Brunson s’était fait une belle frayeur avec une blessure au genou gauche. Finalement, plus de peur que de mal, et le meneur de jeu des Knicks n’avait manqué qu’une rencontre avant de revenir. Néanmoins, par prudence, Tom Thibodeau limitait un peu ses minutes.

En effet, il avait joué entre 27 et 32 minutes sur les trois derniers matches. Pour ce déplacement à Portland, le coach a lâché les chevaux et laissé son All-Star sur le parquet pendant 38 minutes. Il a bien fait puisqu’il a inscrit 45 points. En étant pourtant maladroit à 3-pts, avec un vilain 2/10.

« J’ai fait des matches où j’ai marqué beaucoup de paniers à 2-pts et aucun 3-pts. Je suis quasiment certain d’avoir fait, cette année, une rencontre où j’ai marqué seulement à 3-pts. Ça arrive », explique-t-il, en faisant peut-être référence à un match contre Atlanta, le 15 novembre 2023, où il avait inscrit 8 shoots, dont 6 paniers primés.

« Je dois garder confiance, ne pas m’inquiéter, ne pas trop réfléchir », ajoute-t-il face à sa maladresse à 3-pts. « Il y aura toujours des montagnes russes. Je dois garder ma mentalité et mon état d’esprit droits, c’est ce que je peux contrôler. »

Jalen Brunson a ainsi shooté à 14/30, avec quelques paniers pas faciles avec l’aide de la planche. Sans oublier son très bon 15/17 aux lancers. « C’est incroyable à observer », admire son coach. « Il a tiré 17 lancers-francs et je pense qu’il aurait pu en avoir plus. Il est si intelligent, si malin, et il fait tout. »

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NYK 60 35 47.6 40.5 84.2 0.6 3.1 3.7 6.6 2.0 0.9 2.4 0.2 26.9 Total 405 28 48.9 39.1 82.0 0.5 2.8 3.2 4.6 1.8 0.7 1.6 0.1 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.