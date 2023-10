Houston n’a eu qu’un seul problème : Stephen Curry

En une phrase, Ime Udoka a sans doute parfaitement résumé la rencontre des Rockets face à Stephen Curry. « On ne peut pas lui laisser une ouverture car il est tellement dangereux. Je ne peux pas dire que je le sentais venir, mais je sais que c’est possible. J’ai assez joué et coaché contre lui pour cela. »

Car pendant trois quart-temps, les joueurs de Houston ont plutôt bien contenu le meneur de jeu des Warriors. Le principal danger était davantage Klay Thompson que Stephen Curry, qui ne forçait rien mais n’avait pas de shoots ouverts ni de réussite.

La preuve : quand il revient sur le parquet en dernier quart-temps, il n’affiche que 10 points à 2/8 au shoot. Puis, en seulement deux minutes, le MVP des Finals 2022 colle quatre paniers primés pour sonner les Rockets, et finir avec 24 points à 6/14 à 3-pts.

« Voilà pourquoi c’est un grand joueur. Il est capable, même dans un mauvais match, de trouver la solution pour mettre les shoots à la fin, pour permettre à son équipe de franchir l’obstacle », constate Dillon Brooks, qui bien dansé sur le dernier, pour le Houston Chronicle. « On a bien défendu sur lui la majorité du match », confirme le coach texan. « Puis, on a manqué une défense, il a obtenu un tir ouvert et a commencé à se sentir bien. »

Il suffira d’une étincelle…

Ce raté en défense, c’est Jae’Sean Tate qui prend du retard sur Stephen Curry alors que Kevon Looney fait un écran. Alperen Sengun hésite et pendant ce court moment, le double MVP a trouvé de l’espace. Il est totalement libre pour frapper à 3-pts.

« On doit être plus discipliné et suivre les consignes », assure Jae’Sean Tate. « Je sais que j’ai raté une défense où j’étais censé changer, surtout face à un tel joueur. On ne peut pas lui donner le moindre espace. Plusieurs fois, dans ce dernier acte, on s’est fait punir. C’est ce que font les grandes équipes. »

Les Rockets, qui n’ont toujours pas gagné cette saison, ont un sentiment amer dans la bouche : ils ont fait un très bon travail pour limiter Stephen Curry mais ont craqué quelques secondes. C’est largement suffisant pour le meilleur shooteur de l’histoire…

« Il n’a mis que six paniers à 3-pts et ce sont ses seuls paniers du match, donc j’estime avoir fait du bon boulot », juge Dillon Brooks. « Je trouve que Dillon a été bon sur lui pendant cette rencontre. Le pire, c’est qu’il a sans doute eu des shoots plus ouverts en première mi-temps », analyse Fred VanVleet. « Les shoots qu’il a mis dans le dernier quart-temps étaient énormes. Il est clairement l’un des meilleurs, il l’a démontré. »

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.2 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.4 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 2 33 56.4 45.8 100.0 1.0 3.5 4.5 2.5 2.5 1.5 3.0 0.0 34.0 Total 884 34 47.5 42.8 90.9 0.7 4.1 4.7 6.5 2.4 1.6 3.2 0.2 24.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.