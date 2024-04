La saison de l’affirmation pour Quentin Grimes

Pendant que les Knicks redressaient la barre après un début de saison poussif, Evan Fournier quittait le cinq majeur (et plus largement la rotation) de Tom Thibodeau au profit de Quentin Grimes.

Rookie discret mais prometteur lors de la saison 2021/22, l’ancien joueur de Kansas et Houston en NCAA a en effet réussi à franchir un premier cap la saison dernière, en s’imposant comme l’arrière titulaire et le spécialiste « 3-and-D » d’une équipe newyorkaise plutôt séduisante. A l’heure de démarrer sa troisième campagne, Quentin Grimes n’entend bien sûr pas ralentir.

« Cette saison je vais essayer de prouver que je suis un des joueurs les plus complets des deux côtés du terrain dans la ligue. Ma première année, tout le monde savait que j’étais un shooteur et m’a considéré comme tel. Ensuite, la saison dernière, j’ai montré davantage mes qualités défensives, en défendant tous les soirs sur le meilleur attaquant adverse », a ainsi résumé l’arrière des Knicks. « Donc j’ai l’impression que durant cette troisième année, je vais pouvoir tout combiner et tirer profit de toutes ces expériences de mes deux premières années. »

JJ Redick comme coach personnel

Pour se rendre encore plus indispensable ces prochains mois dans le cinq majeur des Knicks, Quentin Grimes devra sans doute franchir un nouveau cap en attaque. Fiable en « catch-and-shoot » et précieux par sa capacité à attaquer les un-contre-un, le Texan de naissance manque encore en revanche un peu de nuances.

Pour y remédier, l’arrière de 23 ans a notamment travaillé avec JJ Redick cet été. « On a très bien bossé. Je lui ai piqué quelques petits trucs, sur la manière de sortir des ‘pick-and-rolls’, les écrans non-porteurs, les ‘pin-downs’ ou les systèmes à deux écrans », avait-il énuméré. « En fait, je voulais plus simplement en apprendre le plus possible de lui sur le temps que j’avais avec lui, pour incorporer ces éléments à mon jeu pour la saison prochaine. »

Une volonté une nouvelle fois affirmée par l’intéressé, désireux d’être davantage un vrai deuxième arrière plutôt que seulement un shooteur exclusif. « Je veux vraiment mettre en valeur tout mon arsenal offensif, poser plus souvent la balle au sol, créer plus d’opportunités et de décalages pour moi et mes coéquipiers. », conclut-il.

Quentin Grimes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NYK 46 17 40.4 38.1 68.4 0.5 1.5 2.0 1.0 1.6 0.7 0.6 0.2 6.0 2022-23 NYK 71 30 46.8 38.6 79.6 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 0.7 1.0 0.4 11.3 2023-24 * All Teams 51 20 37.2 33.8 75.6 0.3 1.7 2.0 1.3 1.5 0.7 0.6 0.1 7.0 2023-24 * NYK 45 20 39.5 36.3 70.6 0.3 1.6 2.0 1.2 1.5 0.7 0.5 0.1 7.3 2023-24 * DET 6 19 21.4 14.3 90.9 0.2 1.8 2.0 2.3 1.5 0.8 1.2 0.7 5.3 Total 168 23 42.8 37.1 77.2 0.5 2.0 2.5 1.6 1.9 0.7 0.7 0.3 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.