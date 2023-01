Evan Fournier : « J’aimerais rester. Mais j’aimerais jouer… »

Il n’emploiera pas le mot, mais Evan Fournier est devenu « bouche-trou » aux Knicks. Pour preuve, il n’entre en jeu qu’en cas de blessure. La nuit dernière, il a joué face aux Raptors parce que Immanuel Quickley était forfait, mais il sait que ce sera sans doute sans lendemain.

« Si Quick’ revient au prochain match, je ne jouerai pas. Vraiment, il n’y a aucun pression » assure Fournier, déjà content de fouler un terrain. « Cela aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux… »

A quinze jours de la fin de la période des transferts, le Français prend son mal en patience, et il sait que son contrat est un frein pour beaucoup d’équipes. Mais il l’assure, il est prêt à rester à New York.

« C’est le meilleur scénario. Je veux rester ici. Je veux jouer ici » poursuit-il dans le New York Daily News. « J’avais beaucoup de choix lors de la free agency, et je voulais jouer aux Knicks. J’aime New York. Je voulais jouer pour Tom Thibodeau. Donc, j’aimerais rester. Mais j’aimerais jouer. »

Dans la meilleure forme de sa carrière

Le plus frustrant pour Fournier, c’est qu’il a le sentiment d’être au sommet de sa carrière. Il n’est pas un vétéran qui joue les mentors, et il veut profiter de ses plus belles années.

« J’ai 30 ans, et j’ai l’impression d’en avoir 35 ans parce qu’il n’y a plus beaucoup de vétérans. Mais j’ai 30 ans » rappelle Fournier. « Je suis dans la meilleure forme de ma carrière. Je devrais être dans la fleur de l’âge. Je suis dans la fleur de l’âge, et c’est clair qu’on a envie de jouer.. Surtout comme compétiteur. Ce n’est pas comme si j’avais oublié comment jouer. L’année dernière, j’avais un rôle différent et j’ai réussi à battre un record de franchise vieux de 30 ans. Donc je vais trouver un moyen de m’adapter à n’importe quelle situation. »

Ce qui est certain, c’est qu’il ne se prend plus la tête avec les rumeurs… « J’ai arrêté d’y prêter attention, sans doute lorsque j’étais ma 5e année… On entend ça tellement de fois, et on ne peut pas contrôler ces choses. Je ne vais pas perdre mon temps. Je vais faire ma sieste habituelle, et si au réveil, si ma femme ne me réveille pas, je découvre que je suis transféré, alors je serai transféré. C’est comme ça… »