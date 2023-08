Josh Hart ne voulait vraiment pas quitter les Knicks

S’il préfère sans doute se concentrer pour le moment sur sa campagne à venir avec Team USA, Josh Hart sait qu’il va bientôt pouvoir régler sa situation contractuelle, alors que le New York Daily News rapportait récemment qu’une prolongation de quatre saisons et 75 millions de dollars avec les Knicks l’attend après la Coupe du monde.

Forcément interrogé à ce sujet ce jeudi, à Las Vegas pour l’ouverture du camp de Team USA, l’ailier à tout faire des Knicks, qui avait activé sa « player option » de 13 millions de dollars pour permettre à son club de mieux manœuvrer financièrement, a en tout cas confirmé son attachement pour « Big Apple ».

« Ce n’était pas une décision facile, mais New York était l’endroit où je voulais rester », a-t-il en effet assuré. « C’est New York que je voulais appeler ma maison, et c’était la meilleure décision à prendre. »

Le joueur d’équipe, en tous points de vue

Une décision motivée par le sens du collectif, une nouvelle fois, pour ce joueur prêt à faire tous les sacrifices, sur et hors des terrains.

« Évidemment, il y avait cette situation où différentes options étaient possibles pour le club. Que se passait-il si j’activais mon option, si je ne l’activais pas ? Moi, je voulais rester à New York, et donner à l’équipe les meilleures ressources pour devenir la meilleure équipe possible », ajoute ainsi Josh Hart. « Activer ma clause était assurément un choix qui allait aider l’équipe, à continuer à construire. C’était bénéfique pour tout le monde. »

Un peu plus encore, Josh Hart s’affirme donc par son altruisme comme le chouchou des fans des Knicks. Et ce, bientôt, jusqu’en 2028 !

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.8 0.8 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 26 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NOP 65 27 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NOP 47 29 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 * All Teams 54 33 50.4 34.3 75.8 1.2 6.0 7.2 4.2 2.8 1.1 2.1 0.2 14.9 2021-22 * NOP 41 34 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 * POR 13 32 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 * All Teams 76 32 52.9 37.2 75.0 1.9 5.9 7.8 3.8 2.6 1.2 1.5 0.3 9.8 2022-23 * POR 51 33 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.6 0.2 9.6 2022-23 * NYK 25 30 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 Total 372 28 46.5 35.0 74.1 1.1 5.1 6.2 2.4 2.3 1.0 1.2 0.3 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.