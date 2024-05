La nouvelle saison de SlamBall vient de commencer !

Annoncé il y a presque un an, le retour du SlamBall est désormais officiel puisque la nouvelle saison de ce basket avec des trampolines a commencé vendredi soir, sur ESPN.

Ce mouvement avait été très populaire au début des années 2000 et il revient en s’adaptant à l’esprit du temps, avec une ligne à 4-points même si, évidemment, tout le monde attend surtout les duels dans les airs et des gros dunks.

Pour son retour, vingt ans après, le SlamBall n’a pas voulu solliciter des stars de la NBA, préférant s’appuyer sur des figures historiques. Parmi les joueurs de cette saison 2023, il y a même quatre fils de joueurs des années 2000.

« On a misé sur la continuité et on n’a pas, disons, Chris Bosh qui coache une équipe… On ne peut pas vendre ça aux gens de manière authentique. Les gens ne s’y trompent pas », estime Mason Gordon, l’inventeur du SlamBall, pour The Athletic, dans un tacle indirect à Ice Cube et sa Big 3, qui n’apprécie pas la concurrence de cette nouvelle ligue. « Mais l’idée qu’il s’agit des meilleurs joueurs et entraîneurs de SlamBall, qu’ils sont ici pour enseigner à la prochaine génération comment faire du SlamBall un sport de puissance mondiale, c’est ça la grande idée. »

Mike Tollin, qui était aussi l’origine de la création de ce sport, ajoute également que cette année, le SlamBall devient plus compétitif. « Les coaches ne sont pas seulement concentrés sur l’aspect spectacle, mais aussi sur la victoire. La première fois, c’était un show TV. Là, c’est un sport et les gars veulent gagner. »

Et la suite ? On sait déjà qu’il y aura une seconde saison l’été prochain, mais Mason Gordon voit plus loin : en faire une compétition itinérante, qui s’installe dans une ville pendant plusieurs jours.

« On veut notre Open d’Australie ou notre tournoi de Tokyo », compare-t-il avec le circuit ATP en tennis. « En faisant cela, on va mondialiser ce sport en moins de temps qu’il n’a fallu aux sports traditionnels pour devenir véritablement mondiaux. »